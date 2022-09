A verdade sobre o vídeo que mostra anaconda empurrando barco de turistas

Um vídeo que mostra como uma anaconda, a segunda maior cobra do mundo e que é conhecida no Brasil como sucuri, se tornou viral no Peru recentemente.

As imagens se tornaram populares no TikToK com a legenda: “Ninguém pode descansar depois do almoço. Uma anaconda da selva peruana”, escreveram.

É possível ver como a cobra com a barriga inflada após uma refeição, boa na margem de um rio bem próxima ao barco de turistas, como se estivesse “empurrando” a embarcação.

No entanto, as imagens não são do Peru e existem algumas verdades por trás desse vídeo. Confira a seguir:

De acordo com o Daily Mail, o vídeo verdadeiro tem quase sete minutos de duração e data de 2014. Ele foi gravado no rio Santa Maria, aqui no Brasil.

A interação de turistas histéricos com a cobra sucuri se tornou viral no mundo todo. No entanto, o grupo acabou recebendo uma multa da polícia ambiental ao responder por uma infração.

Segundo o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime que pode ser penalizado com detenção e multa.

É importante recordar que a anaconda estava de barriga cheia digerindo uma presa, uma das situações em que a cobra fica muito vulnerável e pode regurgitar o alimento para poder fugir, algo que coloca sua vida em risco.

Veja o vídeo completo:

Este ano, outro vídeo de pessoas importunando sucuris se tornou viral nas redes sociais. Segundo o Notícias PvH, o caso aconteceu em um córrego próximo a avenida Guaporé, em Porto Velho, Rondônia e o animal tinha 4 metros de comprimento.

O registro mostra como um homem aparece em meio à vegetação e puxa a sucuri para fora da água pela cauda.

A conscientização na preservação da fauna é importante no mundo toda, mas quando o assunto são as cobras, o Brasil tem uma grande responsabilidade, pois abriga a maior diversidade de serpentes do mundo.