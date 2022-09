Vizinhos se assustam com brinquedo de cão: ‘Achamos que era o braço do carteiro’

Vizinhos se assustaram ao ver o cachorro da casa ao lado correndo com um “pedaço de braço sangrento” em sua boca e quase acionaram a polícia. Chocados com a cena, eles acharam que o enorme cão mastim inglês havia atacado o carteiro do bairro.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a dona do animal, Debra Ann Ridge, relatou que seus vizinhos ficaram extremamente assustados ao verem seu cachorro, Tatanka, correndo pelo gramado com um “braço decepado” em sua boca.

Segundo ela, levou um tempo para os vizinhos perceberem que o animal na verdade estava carregando uma peça de decoração de Halloween, e não um braço humano. Após o engano ser esclarecido, os vizinhos agora brincam que o animal “caçou o carteiro de forma efetiva”.

“Tatanka é um Mastim Inglês gigantesco. Seu tamanho, por si só, já assusta um pouco as pessoas, mas ver um cachorro desse porte carregando um suposto braço ensanguentado enquanto corria alegremente realmente chamou atenção das pessoas”, revela Debra.

Ele assustou a todos!

Segundo ela, antes que os vizinhos percebessem se tratar de uma peça decorativa, diversos olhares de medo e reprovação foram lançados a ela e a seu cachorro.

“Ele estava saltitando com o braço por todo o quintal e os vizinhos ficaram encarando por alguns minutos até perceber que era uma parte da minha decoração de Halloween. Eles nos olharam com uma expressão de choque”.

Desde então, o cachorro se tornou alvo de piadas e comentários dos vizinhos, que insistem em relembrar sua travessura: “Eles fazem piadas como ‘vejo que ele está desenterrando mais alguém do seu quintal’ ou então: ‘esse braço é do carteiro?’ Ele simplesmente corre livre carregando o que quiser”, conta Debra.

Apesar de ser um animal grande, Debra afirma que Tatanka é dócil e carinhoso, mas seu tamanho por vezes faz com que as pessoas atravessem a rua preocupados com um possível ataque.

“Eu estava me preparando para o Halloween então comprei o braço no eBay pois sei que Tatanka os adora e sempre acaba pegando um para brincar. Ele ama tanto o braço que acabei deixando para ele como um brinquedo”.

“Ele é um grande brincalhão, mas muitas pessoas acabam preferindo atravessar a rua por causa de seu tamanho e aparência”, finaliza Debra.