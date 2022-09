VÍDEO: Ponte desabou no momento em que era inaugurada por autoridades, na República do Congo

Ponte desabou no momento em que era inaugurada, no Congo (Reprodução/Twitter)

Uma cerimônia de inauguração de uma ponte acabou totalmente frustrada em um vilarejo na República Democrática do Congo, antigo Zaire. O motivo: a estrutura não suportou o peso e desabou no momento em que as autoridades se preparavam para cortar a fita (veja abaixo).

This is the moment a bridge collapsed whilst being opened by officials in the Democratic Republic of Congo ⤵️ pic.twitter.com/5ej5U9WC3V — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 6, 2022

De acordo com informações da “NewsWire”, o acidente ocorreu na última segunda-feira (5). A estrutura havia sido construída na região de Mont Ngafula, nos arredores de Kinshasa, a capital do país, para substituir uma ponte antiga de madeira. Por ser muito baixa, ela vivia sendo afetada por enchentes durante as chuvas.

No entanto, o vídeo mostrou que, quando a nova ponte seria inaugurada, acabou desabando. Autoridades que estavam em cima da estrutura também caíram, mas ninguém ficou ferido.

As imagens foram postadas nas redes sociais e logo viralizaram. Internautas comentaram que “parecia uma brincadeira” e classificaram o incidente como “uma vergonha”.

Outros falaram que o caso se tratou de “uma piada sem graça”, já que a população que precisa da ponte continuará sem ela por mais tempo. “Definição de uma má liderança”, destacou outro comentário.

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 5, 2022

Desabamento no Equador

Um trecho de uma ponte de 30 metros desabou no Equador, deixando cinco feridos que se mobilizavam em seus veículos no momento, no ano passado (veja abaixo).

A ponte Quimis fica localizada na província costeira de Manabí e liga as cidades de Jipijapa e Montecristi, como detalhado pelo site Infobae.

Assim que aconteceu o incidente, os serviços de emergência foram ao local para atender as pessoas presas.

Até o momento, não se sabe qual seria a causa do colapso, porém, a principal hipótese é a falta de manutenção. Técnicos do Ministério dos Transportes e Obras Públicas avaliaram os danos e propuseram como alternativa a colocação de pontes tipo muralha para restabelecer a ligação rodoviária.

LEIA TAMBÉM: