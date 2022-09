Vídeo mostra cobra caninana ‘hipnotizada’ na mão de homem

Conhecida vulgarmente como “cobra rato amarelo”, a caninana (Spilotes pullatus) se destaca por ser uma das serpentes mais ágeis e rápidas do Brasil.

Além de ser encontrada no Cerrado, na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, esta cobra pode ser surpreendida em áreas urbanas e fazendas, onde se torna uma aliada no controle de pragas, alimentando-se de roedores, mas também pode ser o terror dos galinheiros, alimentando-se de pintinhos e ovos.

Com até três metros de comprimento, a cobra caninana costuma fugir rapidamente quando se depara com ameaças. No entanto, ela possui um caráter defensivo que pode ser agressivo; além de se posicionar em forma de “s” com o corpo fora do chão, ela também mantém inflada a região da garganta, movimentando rapidamente a cauda e disparando botes.

Pensando nisso, é surpreendente ver como esta cobra parece estar “hipnotizada” nas mãos de um ambientalista, que usou as imagens para passar uma mensagem potente nas redes sociais.

Quem aparece no vídeo com a caninana completamente enrolada é o Guilherme Barrozo, que também colabora para a página @serpentes_da_chapada, ao lado do fotógrafo documentarista Andre Dib, promove a educação ambiental mostrando estes animais.

“Fazer resgate de serpentes pra mim é muito especial! Sabe aquela coisa que você ama fazer, que te enche de prazer, de alegria e te abastece em meio aos turbilhões da vida, te fortalecendo para seguir em frente? Pois bem, nessa imagem me dá uma tremedeira que parece até que é a primeira vez que estou realizando um resgate. A real é que não importa quantas vezes eu tenha feito resgates, mas a emoção é sempre a mesma, ainda mais se tratando dessa incrível serpente que eu tanto estimo, a Caninana! É como se fosse a primeira vez!”, escreveu em seu Instagram.

Veja a caninana nas imagens a seguir:

A partir do lema “Cobra boa é cobra VIVA!”, Barrozo usa as redes sociais para mostrar seus encontros com as mais diversas espécies.

Recentemente, ele mostrou a reabilitação de uma cobra corre-campo (Philodryas nattereri) que foi encontrada ferida e fez um relato muito interessante que sensibilizou os seguidores.

Confira no vídeo e texto que inspirou no Instagram:

