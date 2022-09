VÍDEO: Grávida viralizou na web ao dançar ao som de ‘Envolver’, de Anitta, momentos antes do parto

A jornalista Sandramara Almeida Damasceno, de 38 anos, viralizou nas redes sociais depois que dançou até o chão ao som da música “Envolver”, de Anitta, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O detalhe é que ela fez isso momentos antes de ter um parto natural (veja no vídeo abaixo). O pequeno Benjamin Gonçalves Damasceno nasceu em seguida, já em clima de festa.

O parto foi realizado no último dia 31, em uma maternidade. A previsão era de que o bebê nascesse apenas no dia 15 de setembro, mas os planos mudaram.

“No dia 29 estava em casa, sem arrumar a mala, de repouso. Cheguei na porta da cozinha e desceu um líquido. Entrei em contato com a Lena (doula), a enfermeira e a médica, que pediu para eu ir fazer uma avaliação. Nesse dia já estava marcado um spa no mesmo local”, contou Sandramara ao site G1.

Mesmo apesar do quadro, ela não ficou internada. “Quando a bolsa rompe, o trabalho de parto pode começar naturalmente ou esperar 18 horas para induzir o parto. Passei no shopping com meu marido, comi sanduíche e arrumei o cabelo. Se você está com tudo organizado, tem saúde e todas as condições para o parto normal, não precisa desesperar. Segue a vida”, contou ela.

No dia 30, no entanto, ela voltou à maternidade e começou a ter o parto induzido. Para acelerar o processo, ela decidiu dançar ao som de Anitta. A música em questão garantiu a funkeira a primeira vitória de uma brasileira no Video Music Awards (VMA), premiação da MTV americana.

A doula Lena Bezerra contou que elas falavam da premiação, quando a jornalista começou a dançar. ”Começamos a falar da Anitta, que tinha ganhado o prêmio, a Sandra disse que gostava de funk e colocamos a música. Falamos: ‘vamos dançar’”, lembrou ela.

O trabalho de parto iniciou às 21h do dia 30. Por volta de 1h20 da última quarta-feira (31) nasceu Benjamin, que já estava famoso nas redes sociais.

Anitta é a primeira artista solo brasileira a ganhar um prêmio no Video Music Awards 2022 (VMAs) (Reprodução/Twitter)

