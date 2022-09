Mulher ficou 3 dias presa em banheiro de sua própria casa e assim foi como sobreviveu

Já imaginou passar por uma situação na qual fica preso em algum cômodo de sua casa e sem ninguém para ajudar? Bom, se ficou curioso sobre este questionamento trata-se justamente da situação enfrentada por uma mulher de 54 anos, da Tailândia, que ficou 3 dias trancada no banheiro.

Segundo detalha o portal Meganoticias, a mulher teve um problema com a maçaneta da porta e por isso não conseguiu deixar o banheiro. E, complicando ainda mais o seu caso, ela estava sem celular, o que a manteve totalmente sem comunicação.

E como a mulher sobreviveu?

Sem comida durante os 3 dias em que esteve trancada no banheiro, a mulher teve apenas a água da pia para poder sobreviver. Ela chegou a gritar e bater na porta, porém ninguém a escutou.

Aproveite a oportunidade e leia também estas notícias:

“Estive presa no banheiro desde 22 de agosto. Bebi água da torneira para sobreviver. Sem água, eu estaria morta. Tentei forçar e quebrar para sair, tentei gritar, mas ninguém me ouviu”

Com medo de não sobreviver, a mulher, cuja identidade não foi revelada, chegou a escrever uma mensagem de despedida na parede. No entanto, por sorte, 3 dias depois a irmã resolveu visitá-la, uma vez que não tinha respostas de suas ligações, e quando chegou ao local a encontrou trancada no banheiro.

Assim que foi liberada, a mulher foi encaminhada para um centro médico e embora o período que esteve presa, não teve complicações em seu quadro de saúde.

+ Não se vá antes de conferir estes conteúdos: