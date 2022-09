Jovem invadiu cemitério e tentou desenterrar corpo de ex-namorado, no Mato Grosso do Sul; entenda

Um caso inusitado foi registrado no Cemitério Santa Cruz, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Uma jovem de 21 anos, que estava bêbada, invadiu o local e tentou desenterrar o corpo do ex-namorado, que morreu no último dia 3, vítima de insuficiência renal.

De acordo com a Polícia Civil, um zelador do cemitério percebeu quando a jovem começou a destruir as coroas de flores que estavam sobre o túmulo e passou a cavar a terra, no domingo (4) . O homem, então, se aproximou e impediu que ela continuasse a danificar a sepultura.

A polícia foi acionada e, no local, encontrou uma garrafa de bebida alcóolica. Além disso, a jovem apresentava claros sinais de embriaguez. Uma conhecida dela esteve no cemitério e a levou para casa.

Parentes do rapaz contaram que ele e a moça já não estavam mais juntos quando ele morreu. No entanto, a jovem nunca aceitou o rompimento entre eles. A família dela relatou que ela está com comportamento alterado desde que o ex-namorado faleceu.

O caso foi registrado como violação de sepultura e a mulher segue sendo investigada.

Estátua inusitada

Um monumento inaugurado recentemente em um cemitério na cidade de Veracruz, no México, chamou a atenção e repercutiu entre os internautas. E aos que se perguntam o motivo, se deve ao formato peculiar que a estátua tem: o de um pênis.

Monumento em formato de pênis chama atenção em cemitério no México

E embora as especulações sobre o porquê tal monumento foi implementado neste local, de acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, trata-se de uma homenagem à “Doña Cata” [”Dona Cata, em português], mulher que foi sepultada em tal local e que lembrava a importância da discussão sobre o órgão masculino em vida.

Além disso, Doña Cata afirmava que o pênis precisava “de maior reconhecimento”, por isso sua família mandou construir um monumento com este formato.

Em declaração, familiares da falecida mulher reforçaram que em nenhum outro espaço do México existe uma produção similar, lembrando que Cata sempre desejou um dia especial para poder celebrar o órgão masculino, já que o considerava um “objeto de prazer”.

Outro ponto destacado pelos membros da família de Doña Cata foi que a mulher sempre ressaltou a importância de falarmos sobre o órgão reprodutor masculino sem tabus e com maior naturalidade.

Por fim, com a instalação do monumento, espera-se que diversas pessoas visitem o local.

