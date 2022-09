Jovem fatura mais de R$ 3 mil por mês vendendo fraldas usadas na internet; “Gosto de ser menina”

Não é algo incomum encontrar nas redes sociais perfis dos conhecidos “adultos bebês”, nos quais tais pessoas gostam de se vestir e até mesmo atuar como se fossem crianças. E, trazendo um caso do tipo, a história de Kathy María, uma jovem paraguaia, de 26 anos, repercutiu após ela revelar que fatura o equivalente a mais de R$ 3 mil por mês vendendo fraldas usadas e conteúdo na internet.

De acordo com detalhes compartilhados, embora tenha um trabalho estável como gerente de marketing, Kathy tem cerca de $600 dólares extras ao criar conteúdo em sites adultos e vender o item higiênico usado.

“Sou um bebê adulto, não faço isso de forma sexual ou fetichizada, gosto de ser menina, tenho uma coleção de brinquedos e coisas, e coloco o dedo na boca”, disse a jovem.

María explicou ainda que gasta cerca de $400 dólares por mês para manter tal caracterização infantil, que incluem fraldas e roupas de bebê.

Para faturar respectivas quantias, a jovem comentou que atende pedidos personalizados de membros da comunidade de “bebês adultos”. “No mês passado, um usuário me pediu para enviar vídeos meus usando fraldas, sem fazer nada. Ganhei cerca de US$ 600″, relatou. Kathy trouxe outro exemplo de solicitação no qual receberá $500 da moeda norte-americana. “Havia um cara dos Estados Unidos para quem mandei minha fralda com cocô”, contou.

Jovem fatura mais de R$ 3 mil por mês vendendo fraldas usadas na internet Reprodução - @iamlittlekathy

