Ele se recusou a ir ao casamento da irmã se não puder levar uma acompanhante

Um homem está se recusando a comparecer ao casamento de sua irmã depois que ela decidiu não permitir que ele leve uma acompanhante para a celebração. Segundo ele, a irmã está tentando puni-lo por ter tido um caso com uma das madrinhas dela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem contou sua história no Reddit, onde recebeu a opinião de diversos usuários da plataforma.

Segundo seu relato, durante a festa de noivado da irmã ele ficou encantado por uma das madrinhas, a qual chamou de Zoe. Ignorando os avisos da irmã ele tentou ter um relacionamento com a jovem, mas após dois encontros percebeu que realmente não teriam um futuro juntos.

Durante uma noite de bebedeira, o homem acabou enviando uma mensagem “exagerada” para a jovem e desde então eles não voltaram a se falar. Por outro lado, sua irmã não o perdoou e decidiu não permitir que ele leve uma acompanhante ao casamento.

“Eu disse a ela que era injusto pois precisei tirar 1 semana de folga, gastar dinheiro com roupas, presentes, hotel e até mesmo passagem de avião para poder ir ao seu casamento. Ela me disse pra superar isso e eu disse ‘ok, então tenha um ótimo casamento sem mim’”.

A família não o defendeu

Diante da postura do homem, a família dele se posicionou ao lado da noiva, passando a bombardeá-lo com diversas mensagens.

“Minha mãe está revoltada e dizendo que toda a família estará presente e quando expliquei meus motivos ela disse que por mais ‘fora da casinha’ que seja a atitude dela, é o casamento dela. Eu disse que minha dedicação e apoio ao casamento eram justificativa o bastante para ela não me tratar diferente de todos”, conta o homem.

Para os usuários do Reddit, as regras são da noiva, mas a escolha de ir é dele. “Embora seja o casamento dela e as regras dela, você é livre para escolher ir ou não. Ela exige que você seja tratado de forma diferente, então cabe a você decidir”.

“A família pode criticar, mas eu não iria depois dessa atitude imparcial dela. Abra mão de comparecer e somente envie um presente e um cartão”, comentou outra pessoa.

“Ela quer te punir, e isso é bem mesquinho da parte dela. Você pode não ter sido atencioso e cuidadoso com os sentimentos da amiga dela, mas isso não significa que sua irmã pode te desmerecer”, finalizou outra.