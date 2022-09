Ela foi criticada por chamar a polícia após uma atitude abusiva do marido

Uma mulher está sendo criticada pela própria família após chamar a polícia depois que seu marido teve um comportamento abusivo com ela e seu filho. Segundo seu relato, desde o ocorrido seu filho e demais familiares não estão conversando com ela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história por meio de uma postagem feita no Reddit, onde explicou seus motivos para tomar a atitude em questão.

De forma anônima ela explica que recentemente presenteou seu filho com uma motocicleta em seu aniversário de 18 anos. “Ele é apaixonado por automóveis e motocicletas”, revela.

Ela então conta que o pai de seu filho faleceu quando o rapaz tinha 12 anos, sendo que atualmente ela é casada com outro homem que parece não aprovar o interesse do filho por motocicletas, a acusando de ser “imprudente” por incentivar o rapaz.

“Há duas semanas a motocicleta do meu filho desapareceu e abrimos um boletim de ocorrência por conta do roubo. Meu marido passou a sorrir alegremente com a situação e reforçava sempre que podia que tinha nos avisado sobre o ‘desperdício de dinheiro’ gasto com a moto”, conta.

A verdade sobre o roubo foi revelada

No entanto, a situação mudou completamente quando a sogra da mulher foi visitá-la e revelou ter visto uma motocicleta parecida com a do rapaz em uma outra propriedade do seu filho.

“Quando ela mostrou a foto nós confirmamos que realmente era a moto do meu filho! Eu liguei para meu marido que admitiu ter pego e escondido a moto como último recurso e se recusou a devolver afirmando que iria vendê-la para gastarmos o dinheiro de forma responsável”.

“Tive o suficiente e chamei a polícia na mesma hora. A moto foi recuperada e devolvida e meu marido foi levado pelos policiais por conta do inquérito instaurado. Depois de ser liberado ele chegou furioso em casa e fez um escândalo para sua família, agora todos estão contra mim”, conta a mulher.

Diversas pessoas comentaram a publicação e ficaram ao lado da mulher, reforçando que ela apenas se defendeu de uma situação abusiva.

“Seu marido roubou o próprio enteado e permitiu que vocês levassem o caso a polícia por não revelar suas ações. Você agiu corretamente em acionar a polícia quando ele ameaçou vender o item contra sua vontade. Sinceramente, não espere para se divorciar pois ele provou que cometerá crimes e irá virar a situação contra você”, afirmou uma pessoa.

“Seu marido é egoísta, abusivo, autoritário, manipulador e controlador. Se afaste dele o quanto antes”, finalizou outra.