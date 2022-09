Ela exigiu ganhar uma tatuagem feita pelo atual namorado de sua ex

Uma mulher está sendo criticada pela sua atitude ao exigir que o atual namorado de sua ex-companheira a presenteie com uma tatuagem após um acontecimento traumático que impactou toda sua família.

Conforme a publicação, realizada pela jovem no Reddit, o relacionamento entre elas acabou de forma dura e repentina há 2 anos atrás. Apesar do término complicado entre as duas, a amizade das famílias se estendeu para além do relacionamento, o que tornou as coisas ainda mais complexas após uma tragédia.

“Na semana passada, o irmão adotivo da minha ex faleceu. Foi devastador e inesperado para todos pois ele era muito querido e amoroso. Era uma linda alma. Apenas dois dias depois a mãe deles entrou em contato comigo pedindo para fazer uma tatuagem com meu namorado atual, que é tatuador profissional”.

“Como ele também era amigo do irmão dela, ele aceitou prontamente e o resultado ficou incrível. Pouco tempo depois eu recebi uma mensagem da minha ex me pedindo para pedir a ele por uma tatuagem igual a de sua mãe”, conta a jovem.

Ela não achou certo

Segundo seu relato, o pedido de sua ex não a comoveu, mas ela ainda assim chegou a conversar com o namorado que concordou em fazer a tatuagem por causa da memória de seu amigo.

“Não achei de bom tom fazer um favor para ela depois da forma como terminamos e sinto que não devo fazer perguntas em nome de mulheres adultas que sabem falar sozinhas”.

“Disse a ela que se ela quiser a tatuagem ela precisa falar diretamente com meu namorado e marcar uma sessão. Ela ficou com raiva e disse que eu devo isso a ela porque ainda sou ‘parte da família’. Depois ainda me disse que sou egoísta por não oferecer a tatuagem de graça para todos”, conta a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente: “Ela é uma mulher adulta e sabe como marcar uma tatuagem. Você ser a mensageira dela só deixa a situação mais complicada, além de que, supor que a tatuagem sairia de graça é exagero”.

“Você não pode dar as tatuagens de graça por não ser você quem faz as tatuagens! É o trabalho do seu namorado, não seu”, comentou outra pessoa.