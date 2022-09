Casal planeja lua de mel com duração de 10 anos e vive com 8 dólares por dia vendendo nudes (Reprodução/Kieran Shannon/SWNS)

Tendo se conhecido na Espanha em 2019, Silke Muys, 31, e Kieran Shannon, 29, se apaixonaram imediatamente e se casaram na Ilha de Skye, na Escócia, em 2021. O casal econômico decidiu se aventurar ao redor do mundo com uma lua de mel com uma longa duração. Para isso, passaram a vender fotos sensuais de si mesmos para financiar os planos, segundo o The New York Post.

Já tendo completado um ano de casados, os dois não possuem planos de ficar parado. Viajando pelo mundo, o casal deseja prolongar seus passeios contínuos por mais nove anos – agora vivendo com 8 dólares por dia.

“Estamos vivendo uma vida incrível, mas não achamos que muitas pessoas seriam capazes de viver como vivemos”, disse Shannon à SWNS.

Muys e Shannon já passaram pela Islândia, Espanha e deram uma passadinha em Portugal, antes de passar três meses no Sri Lanka. Também viajaram para a para a Índia, Nepal e Tailândia.

Quando se conheceram, ambos eram dançarinos. Atualmente eles pagam por suas viagens gastando apenas US$ 8 por dia, se hospedando nos albergues mais baratos.

Veja mais: Homem ‘expulsa’ namorada do quarto após sentir-se incomodado e recebe apoio na internet

Dinâmica econômica do casal

De acordo com eles, há um planejamento de gasto sem a inclusão de luxos e alimentação gourmet. O casal revelou receber 400 dólares por mês com a venda de fotos ousadas em uma plataforma de conteúdo adulto uma vez por semana, com o rótulo de “Freak Friday”.

“Tivemos a ideia de ‘Freaky Friday’ porque queremos espalhar a positividade do corpo e estamos muito confortáveis em nossa pele”, disse Shannon ao SWNS.

Com o primeiro encontro na Espanha, bastou apenas três meses para que o casal se aventurasse nas viagens pelo mundo.

Shannon, de Gervin, Escócia, pediu a Muys em casamento, na Ilha de Skye, enquanto trabalhavam como modelos para um fotógrafo na Escócia. Eles voltaram para se casar no mesmo local com a presença de amigos e familiares.

“Estávamos tão envolvidos um com o outro que mal notamos as pessoas ao nosso redor”, disse Shannon ao se recordar.

“Caminhamos 500 km pela ilha de Skye e pensamos como poderíamos superar isso?” disse Shannon. “Decidimos que viajaríamos pelo mundo por 10 anos para nossa lua de mel.”

O casal também revelou que suas viagens nem sempre são glamurosas, pois já se depararam com hospedagens em destinos mais sombrios. Contudo, Shannon afirmou que agora estão vivendo seus sonhos.