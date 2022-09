7 de setembro: Hino Nacional cantado em línguas indígenas viralizou nas redes; assista

Como seria o Hino Nacional Brasileiro se fosse cantado em uma língua dos povos originários? Neste 7 de Setembro, um vídeo está viralizando nas redes sociais respondendo a essa pergunta, com duas mulheres cantando nas línguas tikuna e kambeba.

Apesar da associação com o Dia da Independência, o vídeo foi produzido para celebrar o Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro. Djuena Tikuna e Tainara Kambeba traduziram os versos de Joaquim Osório Duque-Estrada para seus próprios idiomas.

Assista:

O Hino Nacional Brasileiro cantado em idiomas indígenas é o vídeo mais bonito que você vai ver esta semana. pic.twitter.com/HRN39D5yfn — Lívia Lamblet | podcast Criador & Criatura🎙★彡🚩 (@livialamblet) September 5, 2022

Embora muitos internautas apontem a contradição de indígenas cantarem o “hino do colonizador”, a ideia é chamar a atenção para os riscos do desmatamento da Amazônia. O vídeo foi produzido pelo grupo ativista Gabinete dos Bichos e teve cenas gravadas na comunidade indígena Três Unidos, no Teatro Amazonas e em um estúdio em Manaus.

“É uma forma de mostrar a beleza do lugar, em meio a tantas notícias de destruição. Quisemos mostrar as enormes riquezas, tanto naturais como culturais. São mais de 100 línguas indígenas da Amazônia e diversos povos”, disse o integrante do Gabinete dos Bichos, Roberto Kaz, em entrevista ao portal Poder360.

Segundo as próprias indígenas que realizaram a tradução do Hino, foram precisos meses para finalizar a letra nos idiomas indígenas. “Fomos tentar fazer, pelejando, cada dia tentar fazer algumas palavras”, contou Raynete Kambeba ao grupo Gabinete dos Bichos.

O motivo do processo ser tão longo é porque muitas palavras em português não têm correspondentes em línguas indígenas. “Brasil e América, pra nós é a mesma coisa na língua kambeba, porque todas significam onde nós moramos, a nossa terra, o nosso lugar”, explicou Raylene Kambeba.

“América e Brasil na língua kambeba quer dizer Tuyuka”, completou.

A página do Gabinete dos Bichos postou uma entrevista com as tradutoras do Hino Nacional Brasileiro para a língua kambeba, veja:

Já pensou como é difícil traduzir o hino nacional para uma língua indígena? E por que um povo indígena resolve cantar um hino associado ao colonizador? Quem explica esse processo é a Tainara e mais três mulheres fortes do povo kambeba. pic.twitter.com/YvyL9dW5JS — Gabinete dos Bichos ​​🌳​​ (@GabineteBichos) September 6, 2022

