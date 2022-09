Vídeo impressiona ao mostrar o poder do som que cobra anaconda faz

Conhecida pelo grande porte e por ser capaz de engolir animais muito maiores que ela, a sucuri, chamada no mundo todo de anaconda, é uma das maiores cobras do planeta e pode ser encontrada no Brasil.

Um vídeo que mostrou um mecanismo de defesa impressionante desse animal gigante impressionou espectadores no YouTube.

“Mandíbulas afinadas”, comentou alguém ao ver que, diferente do que muitos pensam, a sucuri não é uma cobra silenciosa.

Nas imagens, é possível ver como a cobra abre bastante sua boca e solta uma espécie de som. O “chiado” tem o objetivo de afastar predadores quando se sente ameaçada de alguma forma.

Confira o poder do som da sucuri em imagens que foram gravadas no Brasil:

Os mecanismos de defesa desta cobra são muito importantes, pois elas não são venenosas e matam suas presas por constrição, enrolando-se em seus corpos e interrompendo o fluxo sanguíneo.

Como é de se imaginar, a tarefa é árdua e exige muita energia, o que a faz mestre em escolher suas batalhas, pois na vida selvagem, o cansaço pode significar a morte.

Como se alimenta de animais de médio porte, ela chega a passar semanas sem se alimentar, apenas digerindo sua caça. Este é um momento arriscado, pois além de ficar vulnerável, a cobra pode até morrer em função das dimensões do animal.

Vídeos mostram como sucuris, que vivem em ambiente terrestre e na água, aparecem de barriga bem cheia e imóveis.

Em alguns casos, elas podem tentar regurgitar o animal para tentar fugir de uma ameaça, um grande desperdício de energia que faz muito mal e pode levá-la a morte.

Voltando para as cobras que emitem sons impressionantes

A jiboia também está perto da sucuri na lista das cinco maiores cobras da Amazônia brasileira. Ela tem muitos semelhanças, pois também não é venenosa, a usa a constrição para matar a presa e emite um som característico para se defender.

Os assobios longos e altos são chamados de “o bafo da jiboia” e chegam acompanhados de movimentos que retraem sua a cabeça, colocando o corpo em forma de “S” para dar um bote potente.

Confira o bafo da jiboia no vídeo a seguir:

