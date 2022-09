VÍDEO: Cachorrinha ‘salsicha’ tenta comer pizza por buraco na caixa e determinação viraliza na web

Uma cachorrinha viralizou nas redes sociais depois de tentar, desesperadamente, comer um pedaço de pizza por meio de um buraco na caixa. Geórgia, a dona da cadela, publicou um vídeo no Tik Tok mostrando que o animal determinado fez um baita esforço e conseguiu, ao menos, dar umas lambidas no petisco (veja abaixo).

“Quando você precisa usar a tampa da caixa de pizza para manter o cachorro longe da sua pizza, mas ela é muito gananciosa”, escreveu a dona na publicação, que já foi vista mais de 8,4 milhões de vezes e teve mais de 313 mil curtidas.

As imagens mostram como a cachorra da raça dachshund, popularmente conhecida como “salsicha”, fica farejando a pizza e, por meio de um buraco na caixa, coloca a língua na tentativa de obter uma mordida. Como o vão é pequeno, a cadela consegue apenas algumas lambidas.

Os internautas se divertiram com a cena. “Eu já sabia que era um dachshund antes mesmo de ver a página”, destacou um comentário. “Ela realmente estava dando tudo de si”, disse outro.

“Esse poderia ser eu quando chega a minha comida”, revelou mais um internauta. “Nada pode ficar entre um cão e uma pizza”, destacou outro.

Cachorro artista

Um cachorrinho caramelo viralizou nas redes sociais depois que invadiu o palco do festival Funka Fest, realizado no Equador, no último dia 27. O vídeo mostra quando o vira-lata desfila e é ovacionado pelo público (veja abaixo). Muita gente fez confusão na web e associou as imagens ao Rock in Rio, que é realizado no Rio de Janeiro.

O vira-lata atraiu os olhares de quem participou do festival no Palácio de Cristal, na cidade de Guaiaquil. Ele andou pelo palco e logo conquistou o público presente.

Depois que o vídeo foi publicado no Twitter, as imagens viralizaram rapidamente. Internautas também aprovaram a “apresentação” do cachorrinho. “Merece todos os aplausos”, comentou um usuário. “Melhor show de todos”, disse outro.

“O vira-lata caramelo é mesmo um ícone brasileiro”, divertiu-se um terceiro, acreditando que a invasão aconteceu no Rock in Rio. Porém, trata-se de um caramelo equatoriano, o que mostra que os vira-latas fazem sucesso no mundo todo.

