VÍDEO: Brincadeira entre avô e neto durante casamento em Santa Catarina viralizou na web; veja

A interação entre um avô e seu neto durante um casamento realizado em São Martinho, em Santa Catarina, viralizou nas redes sociais. O motivo foi a cena fofa registrada pelo fotógrafo da cerimônia, que mostra que os dois brincavam o tempo todo enquanto esperavam pela entrada dos noivos (veja abaixo).

O fotógrafo Gilmar Estevam foi contratado para registrar o casamento, mas não imaginava que Carlos Roberto Zumblick e seu neto Tobias Zumblick roubariam a cena. O idoso fingia que ia fazer barulho e era repreendido pelo neto, que logo caía no riso. Eles continuaram a brincadeira, que foi acompanhada atentamente pelo fotógrafo e resultou em belos registros.

“Quanto vale reviver um momento desses? Ficamos muito emocionados na hora vendo essa cena, espero deixar esse registro pra essa família nunca esquecer desses momentos no futuro”, escreveu Gilmar em um post no Instagram, que já teve mais de 7 mil curtidas.

Os internautas logo se encantaram pelas imagens. “Ahhhh céus, que coisa mais bonita e gostosa de se apreciar!! As gerações que nos antecedem têm tanto a nos dizer”, disse uma seguidora. “Nossa que vídeo lindo, saudades do meu vozinho”, disse outra.

“Esse vídeo salvou meu dia”, ressaltou outro internauta. “Quanto amor nesse registro que será eterno. Não consigo parar de ver. Eu infelizmente não tive contato com meus avós, mas consegui conquistar um avô assim para meus filhos”, disse mais uma.

Noiva exigente

Uma mulher está completamente decepcionada com a atitude de sua irmã que passou a exigir que ela coloque extensões no cabelo para seu casamento. Caso ela continue se recusando, não será mais de uma das madrinhas da ocasião.

Conforme a publicação, realizada por ela no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, sua escolha sempre foi manter os cabelos na altura do queixo, mas aparentemente essa não será uma opção para o casamento da irmã.

“Na semana passada minha irmã mandou uma mensagem perguntando se eu tinha agendado o cabeleireiro para colocar minhas extensões de cabelo e afirmou que queria ver o trabalho do cabeleireiro antes de ele finalizar a aplicação”, conta a mulher.

“Eu só respondi a ela, mais uma vez, que eu não colocaria as extensões mesmo ela considerando meu cabelo curto ‘chamativo e destoante’. Ela então afirmou que isso não estava em discussão e que ou eu escolho um cabeleireiro ou ela o fará por mim”.

Cansada da atitude abusiva da irmã, ela decidiu escolher um cabeleireiro perto de sua casa, que foi aprovado pela irmã. No entanto ao invés de colocar extensões, ela decidiu cortar ainda mais o cabelo.

“Eu fui e fiz um corte pixie, ainda mais curto do que o corte que normalmente eu uso”, conta a mulher, que não hesitou em mostrar a novidade para a irmã.

Apesar disso, sua atitude não foi bem recebida pela irmã e pela família, que passaram a acusá-la de querer estragar o casamento da irmã. Segundo o relato, tanto sua mãe quanto irmã estão inflexíveis no que diz respeito ao seu cabelo e até mesmo ameaçaram não a convidar para o casamento caso ela não faça a mudança de visual.

