Noiva ameaça cancelar convite de madrinha caso ela não mude o cabelo

Uma mulher está completamente decepcionada com a atitude de sua irmã que passou a exigir que ela coloque extensões no cabelo para seu casamento. Caso ela continue se recusando, não será mais de uma das madrinhas da ocasião.

Conforme a publicação, realizada por ela no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, sua escolha sempre foi manter os cabelos na altura do queixo, mas aparentemente essa não será uma opção para o casamento da irmã.

“Na semana passada minha irmã mandou uma mensagem perguntando se eu tinha agendado o cabeleireiro para colocar minhas extensões de cabelo e afirmou que queria ver o trabalho do cabeleireiro antes de ele finalizar a aplicação”, conta a mulher.

“Eu só respondi a ela, mais uma vez, que eu não colocaria as extensões mesmo ela considerando meu cabelo curto ‘chamativo e destoante’. Ela então afirmou que isso não estava em discussão e que ou eu escolho um cabeleireiro ou ela o fará por mim”.

Ela decidiu radicalizar

Cansada da atitude abusiva da irmã, ela decidiu escolher um cabeleireiro perto de sua casa, que foi aprovado pela irmã. No entanto ao invés de colocar extensões, ela decidiu cortar ainda mais o cabelo.

“Eu fui e fiz um corte pixie, ainda mais curto do que o corte que normalmente eu uso”, conta a mulher, que não hesitou em mostrar a novidade para a irmã.

Apesar disso, sua atitude não foi bem recebida pela irmã e pela família, que passaram a acusá-la de querer estragar o casamento da irmã. Segundo o relato, tanto sua mãe quanto irmã estão inflexíveis no que diz respeito ao seu cabelo e até mesmo ameaçaram não a convidar para o casamento caso ela não faça a mudança de visual.

Para os usuários do Reddit, está claro que a irmã da mulher não tem intenção de tê-la a seu lado no altar: “Se ela mostra estar disposta a retirar seu convite por causa do seu cabelo, então por qual motivo ela te pediu para ser madrinha? Seu cabelo deve ter poderes para ser capaz de arruinar todo um casamento”.

“Se um corte de cabelo é capaz de arruinar um casamento, então será um casamento terrível. Você é um ser humano e ninguém pode exigir que você molde sua aparência conforme a expectativa de outras pessoas”, afirmou outro usuário da plataforma.

“Sua mãe deveria ter vergonha de permitir que sua irmã se comporte dessa forma. Parece uma criança tendo um acesso de raiva”, comentou outra.