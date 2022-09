‘Não, nosso cabelo’: casal viralizou após marido negar esposa de alisar o cabelo

Você pede a opinião de seu parceiro para fazer alterações no seu visual? Um casal está viralizando no TikTok após a esposa dizer que gostaria de alisar o cabelo para o marido, que negou veementemente a novidade.

Tudo começa com ela apontando o início da trend (espécie de desafio da rede social), em que ela diz que vai contar ao marido o desejo de alisar o cabelo.

“Ela quer me dizer alguma coisa em vídeo, eu tenho mais medo ainda”, anuncia o parceiro. Ela começa cheia de dedos, pedindo que ele respeite a sua decisão.

“Eu quero alisar meu cabelo”, anuncia a Andreia Aloise. Ela é brasileira, mas vive na França com o marido, Clement.

“Ah não”, discorda o homem, rindo. Logo ele percebe que o anúncio é “sério” e é enfático ao negar a ideia. “É verdade”, reafirma ela. “Ok, mas não”, rebate ele.

Os dois seguem discutindo, até que ela argumenta que o cabelo é dela. É quando ele a corrige e diz que o cabelo é do casal. " É nossa barba, você disse; é nosso cabelo. Nossa barba, nosso cabelo”, argumenta.

Os seguidores do casal riram desse momento. “Em outro caso eu diria ‘faz o que tu bem quiser’, mas o cabelo é lindo então vou concordar dessa vez”, brincou uma fã.

No vídeo, o marido explica o motivo de tanta discordância. “O que você quer fazer com um cabelo liso, se parecer com todas as francesas? Oxe! Foi assim que encontrei minha mulher, porque eu disse ‘uau, que magnífico seu cabelo’, então você vai deixá-lo assim. Você não quer cabelo liso, sem chance. Foi graças ao seu cabelo, se não eu nunca teria falado com você”, relembra.

Assita:

