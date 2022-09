Mulher vai às compras e quando volta o piso do seu terraço havia sumido

Piso do terraço desapareceu (Arquivo Pessoal/Laurie Penny)

Uma moradora do norte de Londres teve um dos maiores sustos de sua vida no último sábado, quando saiu para ir ao supermercado para fazer comprar e ao retornar descobriu que todo o piso do terraço havia sumido.

Segundo Laurie Penny, de 35 anos, que é escritora, ela voltou para casa poucas horas depois e chegou ao entrar sem notar que havia algo errado. Aos poucos, a sensação de que estava faltando algo foi tomando conta dela, até que notou que o piso havia sido retirado sem que ninguém visse e sem deixar pistas. Era o roubo perfeito!

“Nesta manhã eu saí para fazer compras por algumas horas. E agora, ele (o piso) se foi”, disse Laurie em sua rede social. Mas quem roubaria piso de um terraço que nem novo era? Essa era a pergunta que ficava martelando em sua cabeça.

Os próprios seguires de sua rede social concordaram que devia ser obra de ladrões que atuam na região, mas Laurie não estava convencida.

A escritora lembrou que funcionários do Conselho Municipal de Islington estavam trabalhando próximo à sua casa naquele dia e ela resolveu acionar o conselho para ver se descobria algo, pelo menos uma pista do que havia acontecido.

E para seu espanto, descobriu que foram os funcionários que retiraram o piso de sua residência. Mas não se tratava de roubo. Um porta-voz do Conselho esclareceu o que ocorreu. Os operários retiraram o piso por causa de um vazamento no local.

“O Conselho Municipal de Islington está empenhado em garantir que todos tenham uma moradia segura e confortável. Devido a um grave vazamento na propriedade deste morador, foi necessário remover o piso do terraço da propriedade e renovar a membrana impermeável”, esclareceu.

Ele fez também um pedido público de desculpas pelo fato do próprio dono da casa não ter sido avisado da obra em sua residência.