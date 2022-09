Motorista de app criou tabela de preços para ações de passageiros e viralizou

O motorista de aplicativo Marcelo Fabian Telles de Souza, de 53 anos, viralizou ao criar uma tabela de preços para ações de passageiros. Reclamar da música no rádio, por exemplo, custa R$ 5; pedir para ligar o ar condicionado, R$ 7; falar sobre sua vida, R$ 8, e por aí vai.

O portal de notícias “UOL” conversou com Marcelo, que afirmou que a iniciativa, além de descontrair as viagens, tem ajudado quem precisa. Isso porque os valores angariados com a brincadeira são repassado em forma de cestas básicas aos mais necessitados. “As doações são aleatórias. Quando vejo alguém na rua precisando, ajudo”, contou.

Ideia recente

O motorista criativo que roda por Belo Horizonte, em Minas Gerais, contou à reportagem que atua como motorista há seis anos. A ideia da plaquinha surgiu, porém, apenas no final de junho deste ano e, segundo ele, contou com apoio dos passageiros e com a ajuda de um amigo. “Comecei a comentar com alguns passageiros: ‘Vou fazer uma plaquinha para colocar aqui’. Muitos deles apoiavam e pediam para que eu colocasse o cardápio musical do carro.”

O sucesso tem sido estrondoso. Marcelo acredita que a cada dez passageiros, oito tiram foto da tabela “Muitos passageiros entram no carro e começam a rir sozinhos. Quando eu vejo que eles estão tirando foto, já pergunto: ‘Tá tirando foto da plaquinha?’, e eles perguntam se pode e explico a história dela”, disse.

O carro de Marcelo até já ficou conhecido pelas ruas de BH. “Já entraram passageiros no carro falando: ‘É o carro da plaquinha? Que legal!’, afirmou.

