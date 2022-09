Mãe é chamada de ‘aberração hippie’ por batizar a filha com um nome ‘incomum’

Uma mãe ficou completamente enfurecida depois que sua cunhada passou a fazer comentários agressivos sobre o nome escolhido para sua filha. Sem ter interesse em utilizar nomes “tradicionais” para batizar a filha, a mulher agora está sendo chamada de “aberração hippie” por escolhe um nome “incomum” para a menina.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit onde também aproveitou para pedir a opinião de outras pessoas sobre sua escolha.

De forma anônima ela revela que recentemente deu à luz sua primeira filha junto com seu marido. O nascimento da menina aconteceu apenas algumas semanas antes da irmã do homem dar à luz seu quinto bebê, sendo que todos os cinco filhos tem nomes “tradicionais”.

“Nós tivemos nossas filhas na mesma época, um dia depois que minha filha nasceu, meu marido decidiu anunciar sua chegada nas redes sociais contando a todos o nome escolhido para ela: Aura. Em pouco tempo recebemos uma mensagem da minha cunhada perguntando o nome ‘real’ da nossa filha”.

“Semanas depois, quando sua filha nasceu, ela publicou um texto comentando sobre o orgulho que tem em nomear as crianças com ‘nomes de pessoas de verdade’. Seus filhos se chamam Edward, Martha, Dorothy, Lawrence e Susan”.

A situação acabou em uma grande discussão

Segundo relato da mulher, o clima ficou ainda mais pesado quando todos se encontraram durante um churrasco na casa de seus sogros. “Ela disse que o nome da nossa filha é ‘uma aberração hippie’ e que perdemos a chance de dar a ela um nome verdadeiro”.

“Mesmo depois do meu marido dizer a ela que estávamos felizes com nossa escolha, ela disse que preparamos nossa filha para uma ‘vida difícil’ e todo o tipo de baboseira que pais que escolhem nomes fora do comum acabam ouvindo. Ela então passou dos limites ao me acusar de não me importar com a minha filha”, revela a mulher.

Cansada dos comentários agressivos, ela decidiu colocar um ponto final na discussão: “Disse a ela que ela pode manter seus nomes de ‘gente velha’ que eu manteria minhas escolhas ‘hippies’ e reforcei que não queria ouvir mais nada sobre isso”.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em sua postura pois é livre para nomear seus filhos da forma que quiser: “Ela está sendo tão crítica que a impressão que fica é de que ela está querendo te forçar a renomear sua filha! Aura é um nome lindo”.

“Aura é um belo nome, os nomes escolhidos por ela são antiquados. Sua cunhada precisa aprender a cuidar da própria vida e parar de querer impor a opinião dela para os outros”, comentou outra pessoa.