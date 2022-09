Jovem tatuou o nome do namorado no peito, mas não conseguiu a reação esperada

Uma jovem decidiu radicalizar para provar seu amor e dedicação ao namorado. Para isso, ela optou por tatuar o nome do companheiro em seu peito, mas não obteve a reação esperada ao revelar a novidade para ele.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Amber decidiu homenagear seu namorado, Darragh, e registrar a reação do namorado ao revelar para ele sua mais recente tatuagem.

Publicando o vídeo de reação em seu TikTok, a jovem compartilhou a filmagem do momento em que Darragh vê a tatuagem pela primeira vez. No entanto, sua reação não convenceu os seguidores do casal que passaram a apostar na durabilidade do relacionamento dos jovens.

A publicação foi realizada como parte de uma trend que recentemente começou a viralizar no TikTok, na qual casais de todo o mundo revelam suas tatuagens em homenagem um ao outro usando trechos específicos da música “Sweet Dreams” da cantora Beyoncé.

“Tatue meu nome em seu coração”

Levando a letra da música a sério, Amber, que tem apenas 18 anos, abre o zíper de sua jaqueta e revela a tatuagem feita em seu peito. Ao ver o que a namorada fez, Darragh entra em choque e fica de queixo caído enquanto Amber apenas dá risada.

Chocado com a atitude da jovem, ele é visto a questionando diversas vezes antes de se aproximar ainda mais para ver a tatuagem recém-finalizada.

Por conta de sua reação, diversos seguidores do casal passaram a questionar a durabilidade do relacionamento: “Ele deve ter pensando que não sabia que o relacionamento era realmente sério”, comentou uma pessoa ao que outro completou: “Ele deve estar pensando: ‘Como vou terminar com ela agora?’”.

No entanto, pessoas que acompanham o casal a mais tempo foram rápidas em ressaltar que Darragh também tem uma tatuagem em homenagem a sua amada, feita inclusive na mesma região do corpo.

Para revelar aos novos seguidores, eles entraram novamente na trend, dessa vez com o jovem revelando o desenho em seu peito.