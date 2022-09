Jovem sortudo de SP achou figurinhas raras e recebeu propostas tentadoras: ‘R$ 3 mil pelo Neymar’

Um funcionário público de Arealva, no interior de São Paulo, conseguiu encontrar figurinhas raras do álbum da Copa do Mundo de 2022, entre elas um sticker dourado do jogador Neymar. Por ela, o rapaz chegou a receber uma oferta de nada menos do que R$ 3 mil.

Marcelo Simionato, de 29 anos, tirou a sorte grande logo ao abrir sua primeira leva de pacotinhos e não conseguiu conter a emoção, como conta reportagem publicada pelo portal de notícias “G1″.

“Ele comprou o álbum e também 10 pacotes de figurinhas. Já nessa primeira remessa ele teve a sorte de encontrar duas figurinhas extras, a do Ryan Gravenberch, na versão bordô, e a do Neymar Jr., na versão gold. Sua reação ao encontrar a bordô já foi de muita alegria, mas o ápice de euforia e emoção foi quando ele se deparou com a dourada”, disse a mãe de Marcelo, Sirleni Simionato, ao site.

A sorte não para

Em uma semana, Marcelo encontrou outros craques também nas suas versões raras, totalizando seis figurinhas extras. “Dois dias depois de comprar o álbum, ele foi contemplado com a figurinha do Cristiano Ronaldo, na versão prata. Ninguém de casa conseguia acreditar que, em questão de três dias, ele havia tirado três figurinhas extras”, afirmou Sirleni. “Pode parecer piada, mas a sorte continuou nos dias seguintes, com a figurinha Kylian Mbappé (bordô) e na última quinta-feira (1º) ele tirou duas seguidas, a do Luis Suárez (bronze) e a do Raphael Varane (bronze)”, completou.

Na semana passada, Marcelo começou a divulgar as figurinhas especiais na internet e se surpreendeu com as ofertas. “A primeira proposta da figurinha do Neymar – dourada, foi na casa dos R$ 3 mil. Ele, no entanto, está aguardando novas propostas.”

As ofertas, aliás, estão chegando de todos os lugares do Brasil. Segundo a mãe do funcionário público, há interessados do Nordeste, Sudeste, entre outras partes do País.

LEIA TAMBÉM: