Jovem revela que deixou de ser vegano ‘porque foi mordido por cachorro’

O relato de Mariano de la Canal, um jovem influencer argentino, em entrevista ao Infobae, chamou atenção depois de ele revelar o motivo pelo qual deixou de ser vegano: tudo teria acontecido após o influenciador ser mordido por um cachorro.

Durante sua conversa, Mariano disse que sempre foi a favor e militante da causa animal, principalmente em pautas que envolvem o vegetarianismo e veganismo, porém se revoltou após ter sido mordido por um dos animais.

Sem acreditar no relato que escutava, a jornalista que entrevistou o influenciador seguiu questionando: “Você deixou de ser vegano porque um cachorro te mordeu? Sério?”.

Em resposta ao questionamento, ele disse: “Sim. A verdade é que eu militava por tudo isso, veganismo, vegetarianismo, tudo isso, mas um cachorro me mordeu na rua e eu disse: ‘Nossa, estou me esforçando muito por eles e vem um do seu grupo e me morde”, contou. “Então, eu fui comer um hambúrguer. E aqui estou eu ganhando peso novamente”, finalizou.

Depois que foi compartilhado nas redes, somente em um dos tweets o vídeo superou as 2 milhões de visualizações e mais de 6 mil compartilhamentos. Está curioso e quer ver o registro que viralizou? Assista abaixo à gravação divulgada no Twitter. (Caso não consiga visualizá-la, não se preocupe e basta que acesse o link).

"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro" jaja es la mejor frase que escuché en el año. pic.twitter.com/yYImtBTWdc — Fabipa (@fabipa90) September 5, 2022

