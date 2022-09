Jovem decide não cortar o cabelo por motivo emocionante e mãe se chateia com decisão (Reprodução/Pixabay - Engin Akyurt)

Um relato chegou ao Reddit nesta terça-feira (6), através da usuária u/makaylaaaaa03 na plataforma. De acordo com a jovem, de 18 anos, ela decidiu que não cortaria mais o seu cabelo, chateando sua mãe pela decisão.

Vindo de uma família com um histórico trágico, a jovem revirou o passado de seus ancestrais através de um escrito e descobriu as coisas pelas quais tiveram que enfrentar.

“Minha bisavó faleceu quando eu tinha uns 10-11 anos. Ela sempre me disse que amava meu cabelo e me implorava para nunca o cortar. Ela mesma tinha longos cabelos escuros que iam até o meio das costas. Sempre pensei que ela simplesmente não queria que eu crescesse. Esse não é o caso”, iniciou o relato.

Escrito da bisavó

De acordo com a jovem, ela não imaginava a importância do cabelo comprido na comunidade nativa de sua bisavó, quando a antepassada morava em uma reserva no Novo México.

“Em suas entradas, ela falou de um homem branco entrando em sua aldeia e exigiu que todos tirassem suas roupas. Quando os nativos recusaram, o homem branco trouxe de volta uma milícia” escreveu.

“Os nativos foram despidos de suas roupas tradicionais e receberam roupas feitas pelas mãos dos homens brancos. Minha bisavó escreveu que os homens brancos alegavam estar ‘domesticando-os’”, continuou. “Em seguida, todos foram forçados a cortar seus longos cabelos. Minha bisavó escreveu sobre seu cabelo como se fosse seu bem mais precioso. Quando foi cortado, disse que era como se um pedaço de sua alma tivesse sido roubado.”

Depois de ler o relato da bisavó, a jovem decidiu que não cortaria mais o cabelo. Após sua decisão, sua mãe ficou chateada e alegou que cabelos longos para uma garota de sua idade não era adequado.

“Eu vejo de onde ela está vindo. A maioria das mulheres de sua família mantinha o cabelo mais curto quando saíam da adolescência. Minha mãe não concorda com minha decisão, mas quero fazer isso por minha bisavó e todos os outros nativos que foram forçados a cortar o cabelo”, finalizou.

