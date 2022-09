A polícia da cidade de La Grita, na Venezuela, está investigando o desaparecimento de uma família. O fato se tornou conhecido no último sábado (3) após parentes e amigos relatarem que há quase 15 dias não têm nenhuma informação sobre tais pessoas.

Segundo detalha o portal Meganoticias, a família, que é composta por 5 crianças e 4 adultos, foi a uma montanha da cidade para participar de um retiro espiritual, porém desde então nunca mais foi vista.

Em entrevista, uma das parentes da família disse que já tentaram ligar por diversas vezes, no entanto, ninguém atendeu as chamadas ou respondeu as mensagens enviadas.

Família não foi a única em desaparecer

As autoridades da cidade venezuelana receberam a denúncia com o relato do desaparecimento de 14 pessoas até o momento.

Sobre o retiro espiritual, se trata de um encontro que teve início no dia 22 de agosto, e que deveria ter duração de 4 dias. De acordo com o destacado pelo Meganoticias, o evento aconteceu porque “supostamente viriam dias difíceis para a humanidade”.

Através das redes sociais, uma mulher, identificada como Solmayra Luna, disse que a família na verdade está enganada e manipulada:

“Eles não estão em nenhum ritual, são enganados e manipulados por uma senhora que se apresenta como uma suposta líder e se chama Rosa García. Eles foram enganados que o mundo vai acabar e por isso decidiram procurar um refúgio. A senhora é quem os manipula, eles são vítimas do engano”

Familia inteira desapareceu após participar de retiro espiritual em montanha Reprodução - Redes sociais

A identidade das pessoas desaparecidas são:

Roselis Viviana Luna Roa, 28 anos;

Roxana Brigitt Luna Roa, 32 anos;

José Alejandro Mora Luna, 6 anos;

Valery Sofia Prato Luna, 24 dias de nascida;

José Manuel Mora, 35 anos;

Manuel José Mora Luna, 10 anos;

Brigida del Socorro Roa, 56 anos;

Dickson Alberto Luna Gutierrez, 14 anos;

Dorimar Roxély Prato Luna, 8 anos.

Desaparecida desde hace más de 15 días, una familia en La Grita, estado Táchira.

Se presume fueron a las montañas a un rito con el bebé de 8 días de nacido.



Hay especulaciones que la desaparición está vinculada a una secta que los indujo. pic.twitter.com/IAC7QjpOqt — Leiris (@leirisgsm) September 3, 2022

Não há atualizações do caso até o momento.

