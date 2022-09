Escola avisa mãe sobre desaparecimento do filho, mas ele estava na sala de aula

Uma mãe entrou em pânico ao ser informada sobre o desaparecimento de seu filho pela escola do menino. Segundo ela, os temores só foram acalmados depois que a escola verificou que ele estava o tempo todo na sala de aula.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher recebeu uma mensagem de texto da escola informando que seu filho, estudante do 6º ano, não estava presente na escola em seu primeiro dia de aula.

Temendo o pior, já que o menino costuma ir caminhando sozinho até a escola, ela ficou em pânico até receber noticias da escola. “Era o primeiro dia de aula e a escola fica na esquina da rua da minha casa. Meu filho está no sexto ano e faz o caminho sozinho por ser perto”.

“Ele saiu para a escola normalmente nesta manhã e por volta das 9:30hrs eu recebi uma mensagem de texto falando que eu deveria entrar em contato com a escola para explicar o motivo do meu filho não comparecer a aula”.

Ela ficou desesperada!

Em pânico, a mulher começou a pensar que algo de ruim pudesse ter acontecido com seu filho no caminho entre a casa e a escola, já que o menino é “extremamente responsável e não mataria aula”.

“Eu liguei para a escola completamente em pânico! Eles me pediram para esperar enquanto entravam em contato com a sala de aula do meu filho, onde ele foi localizado. Ele estava na aula o tempo todo, mas se perdeu ao responder a chamada”!

“Sei que erros podem acontecer, mas eles deveriam checar antes de alarmar os pais sobre algo sério como isso! Falei com a diretora que foi extremamente falsa em seu pedido de desculpas. Agora quero levar a reclamação adiante pois fiquei completamente insatisfeita com a forma como a escola lidou com a questão”, finaliza a mulher.

Para outros pais e mães do fórum online Mumsnet, ela deve se acalmar antes de seguir com alguma ação contra a escola, pois pode não ser um erro constante, mas sim uma ocorrência pontual.

“Se for algo isolado, deixe de lado. Entendo que foi ruim e estressante para você, mas foi no primeiro dia de aula e confusões podem acontecer”, comentou uma pessoa.

“É compreensível devido ao impacto da notícia, mas nenhum dano foi causado. Tente apenas conversar com eles pois apesar de tudo eles foram rápidos em entrar em contato”, comentou outra.