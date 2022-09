Ele exigiu receber um pagamento após cortar a grama dos vizinhos sem autorização

Moradores estão desesperados após serem ameaçados pelo vizinho, que continua cortando a grama da casa deles mesmo sem autorização e exigindo um pagamento pelo serviço. Segundo relatos, o homem ameaçou “destruir o jardim” caso os vizinhos não paguem por seu serviço.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, um dos moradores da casa em questão decidiu buscar apoio no Reddit, onde contou sua história. Segundo relato o vizinho “idoso e alcóolatra” está cortando a grama da casa à força e exigindo pagamento pelo “serviço”.

“Meu vizinho, um idoso aposentado, costuma cortar a grama do meu jardim por não ter nada mais para fazer. Toda vez que ele faz isso eu sou obrigado a pagar, mesmo ele sabendo que não quero que faça o serviço. Ele gasta o dinheiro com álcool e cigarros”.

“Quando me recuso a pagar ele ameaça destruir meu jardim! Me dediquei ao jardim por meses e ele até mesmo já destruiu alguns dos meus canteiros, mesmo eu pagando o ‘serviço’”, desabafa.

Eles não sabem como agir

Segundo o relato, o vizinho acaba não ouvindo as reclamações e os pedidos dos demais, o que os deixa com poucas opções caso queiram manter a integridade do jardim.

“Outros moradores também já passaram por problemas com ele. Um dos meus vizinhos disse ter acordado com ele batendo violentamente em sua porta e xingando”.

“Tenho medo de denunciar meu vizinho para qualquer autoridade. Além dele ser mais forte do que eu, ele também é colecionador de armas e armas de fogo. Como posso fazer ele parar com isso sem que alguém saia machucado?”, questiona.

Para tentar ajudar, os demais usuários do Reddit deram algumas sugestões aos moradores: “Chame a polícia da próxima vez que ele estiver cortando a grama sem autorização. Diga a ele claramente que não quer que ele corte a grama e consiga câmeras de segurança para usar em sua defesa”.

“Diga a ele que não pagará por nada feito por ele em seu jardim e que se algo por destruído ou danificado a polícia será acionada”, sugeriu outra pessoa.

“Instale câmeras para comprovar as ações destrutivas dele e coloque limites”, sugeriu outra.