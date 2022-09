“Disseram que não era minha hora”: homem conta o que viu ao ficar morto por 20 minutos

Scott Drummond (Prioritize Your Life/Youtube)

Em um vídeo postado nas redes sociais, o norte-americano Scott Drummond, 60 anos, compartilhou uma experiência sobrenatural que teve na juventude e o fez repensar sua vida, após ficar 20 minutos oficialmente morto em uma mesa de operação, segundo o site Mirror.

Scott sofreu um acidente de esqui e teve uma séria lesão no dedo polegar quando tinha 28 anos, necessitando de uma cirurgia pra consertar a lesão. Aparentemente tratava-se apenas de uma cirurgia simples, mas tudo deu muito errado quando uma enfermeira se atrapalhou com um torniquete cirúrgico e saiu correndo da sala de cirurgia gritando, “Eu o matei”, dizia.

“Tive a sensação de algo subindo pelo meu braço e atravessando meu coração e a próxima coisa que percebi é que eu estava acima do meu corpo, olhando para baixo, a operação”, disse.

Scott disse que não estava sozinho na sala e podia sentir uma pessoa ao lado dele, que ele acredita ser Deus. “E eu me lembro tão vividamente, eu nunca poderia olhar para trás, ou fui instruído a nunca olhar para trás novamente, e a próxima coisa que eu soube, e foi como um piscar de olhos, é que eu estava em um campo onde a pessoa que estava comigo estava bem ao meu lado, mas eu não podia vê-la.”

Ele conta que no local havia árvores altas de aparência incomum, com tronco alongado e folhas no topo, e à sua esquerda havia flores silvestres que iam até a altura de sua cintura.

“E eu só me lembro de olhar e ver como as flores eram bonitas, porque algo que eu realmente gosto é de jardinagem e acabei de lembrar que as cores vivas eram magníficas”, disse.

Scott disse que ali pode ver todos os detalhes de sua vida como se fosse um filme, desde o nascimento até aquele momento, tanto as coisas boas quanto ruins, mas logo foi instruído telepaticamente e se levanta e caminhar até uma nuvem, onde ouviu . “Ainda não é a sua hora. Você ainda tem mais coisas para fazer”, e depois só se recorda de acordar no quarto do hospital.

Em vídeo gravado pelo canal Prioritize Your Life, no YouTube, Scott disse que a experiência o obrigou a rever sua vida e mudar seu pensamento de “ganhar dinheiro” para “viver mais com sua família”.