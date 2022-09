‘Ciência’ escolhe as 5 cidades mais bonitas do mundo Imagem: Pexels

Qual é o seu critério para considerar um lugar bonito? Os pontos turísticos? A natureza presente? Cores? Prédios? A escolha sempre vai ser pessoal e subjetiva, mas será que é possível decifrar quais são os lugares mais bonitos do mundo?

O Online Mortgage Advisor (OMA), plataforma britânica de imóveis, respondeu essa pergunta. Por meio do Google Street View e da proporção áurea, o site analisou diversas cidades pelo mundo calculou as ruas e edifícios e ‘perfeitos’. Quanto mais alta a pontuação, mais perto da perfeição esses lugares estão, logo, em uma maior posição no ranking. Confira as 5 melhores a seguir.

Nova Iorque, Estados Unidos

De acordo com o site Megacurioso, o estilo da cidade de Nova Iorque é o neoclássico’, com uma variação arquitetônica de diferentes períodos históricos. As fachadas sempre são de tijolo ou pedra. Para o Online Mortgage Advisor, ela ficou com 77,7%.

Praga, República Checa

Praga sobreviveu às bombas que afetaram a cidade na 2ª Guerra Mundial e também se divide em diversos estilo, como o romântico, o gótico e o renascentista. Ainda segundo o site, é uma das cidades mais bem preservadas da Europa, com o centro histórico conservando a mesma aparência há década. O OMA a colocou com 78,7%.

Barcelona, Espanha

Em terceiro lugar ficou Barcelona, na Espanha, com 81,9%. Ela une o gótico com obras modernas e arquitetônicas, unindo clássico e moderno. Tamanha beleza ganhou um próprio termo do modernismo, o ‘modernisme’.

Roma, Itália

Com 82% na lista de beleza do OMA, a arquitetura de Roma é o que fazem os turistas visitarem o local, que preserva o legado grego e acrescentam novas técnicas únicas para a região. A cidade é conhecida pela basílica, o arco triunfal, o aqueduto, o anfiteatro e o bloco residencial do complexo Corviale.

Veneza, Itália

Veneza possui muita originalidade na sua construção. Primeiro porque é formada por ilhas e não possui estradas. É cortada por canais e feita de palácios góticos e renascentistas, tudo isso acontece por ser uma cidade projetada em meio à localização pantanosa. Sua nota de proporção áurea para o Online Mortgage Advisor é 83,3%.

