Babá exige que adolescente troque de roupa e é demitida ao revelar seus motivos

Um pai se viu em uma situação delicada depois que a babá de suas filhas ultrapassou os limites e teve comportamentos inapropriados com relação a mais velha delas. Segundo relato, ela teria envergonhado a menina em frente as amigas ao criticar de forma agressiva a blusa utilizada pela jovem.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem foi até um tópico do Reddit questionar se agiu de forma errada ou irracional ao demitir a babá de suas filhas.

Segundo ele, a mulher, uma pessoa “mais velha e religiosa” foi contratada algum tempo depois da mãe das meninas, sua esposa, falecer em um acidente de carro. “Ela deixou nossas três filhas de 14, 11 e 5 anos. Quando precisei voltar ao trabalho eu não tinha ajuda para manter a casa e olha minha filha mais nova, que ainda não estava em idade escolar”.

“Há 1 ano contratamos essa mulher, Kate, que é uma senhora mais velha e extremamente religiosa. Não me importo com isso pois ela era uma boa pessoa e trabalhava bem”, conta o homem.

“As coisas mudaram um pouco há 4 meses quando minha filha mais velha, Bre, começou a usar croppeds e algumas blusas mais reveladoras. Nada muito extravagante, já que ela tem apenas 14 anos. Porém começamos a perceber que Kate estava fazendo alguns comentários passivo-agressivos sobre isso, mas não demos importância”.

A situação saiu do controle

Apesar de inicialmente a situação não ser incômoda para a jovem, as coisas mudaram de cenário depois de um episódio em especial.

“Há 3 dias minha filha me ligou enquanto eu estava trabalhando. Ela chorava na ligação enquanto tentava explicar que Kate exigiu que ela trocasse de blusa senão ela não sairia com suas amigas. Ao questionar o motivo, a babá disse a ela que ela ‘parecia uma garota de programa’ com aquela roupa”, conta o pai.

“Quando cheguei em casa eu a questionei sobre sua atitude e ela alegou que fez isso para proteger minha filha. Eu não acreditei e a demiti na hora por conta da forma como ela desrespeitou minhas decisões referentes a minha filha”.

“Depois de contar para os meus pais eles foram contra minha atitude e me culparam por deixar uma idosa sem emprego. Para mim isso não é problema meu, mas o desrespeito dela sobre minhas decisões e a forma como lido com minhas filhas, era”.

Rapidamente algumas pessoas saíram em defesa do pai, afirmando que sua atitude foi “de acordo” com a situação. “Se ela quisesse permanecer empregada então deveria respeitar você e sua filha”.

“Eu aposto que a blusa apenas iria garantir que sua filha não passasse calor durante o passeio”, comentou outra pessoa.

“Ela teve coragem em acreditar que poderia se safar depois de desrespeitar sua filha. Você não deveria ter deixado passar os comentários anteriores”, finalizou uma terceira.