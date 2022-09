Avó decide furar as orelhas da neta sem o consentimento da mãe da menina

Uma mãe ficou completamente enfurecida ao descobrir que a sogra levou sua filha, de cinco anos, para colocar brincos nas orelhas sem ter o seu consentimento. Segundo ela, a filha estava incerta sobre querer furar as orelhas e não teve opção.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe já tinha avisado sua sogra de que pretendia esperar a menina estar certa de querer os brincos para então levá-la a um estúdio de tatuagem para perfurar as orelhas com um profissional certificado e não em lojas de bijuterias.

“Hoje eu acordei (trabalho no turno da madrugada) e minha sogra estava toda cheia de surpresas dizendo que levou minha filha na loja de bijuterias para furar as orelhas”, revela a mulher.

“Fiquei completamente cheia de raiva e mágoa pois senti que meus pedidos foram ignorados ainda mais quando ela o fez onde disse explicitamente para não fazer e sem o meu consentimento e presença”.

Ela se sentiu desrespeitada

Segundo seu relato, a mulher conta que diante de sua reação a sogra apenas afirmou ter acreditado que ela “não se importaria com isso” e decidiu tomar a frente e agendar a perfuração das orelhas da menina como um presente de aniversário para ela.

Apesar disso, a mãe afirma que ainda queria que a filha esperasse um pouco mais para decidir sobre essa questão e que tinha deixado seu desejo claro para a sogra, que não o respeitou.

Para os usuários do Reddit, a atitude da sogra foi um grande alerta sobre os cuidados das crianças: “Eu nunca deixaria meus filhos sozinhos com ela novamente! Ela sabia sua decisão e opinião sobre o assunto e provou que desconsidera completamente suas escolhas”.

“Sua sogra deve ser punida de alguma forma por desrespeitar seus avisos de desejos em relação a criação da sua filha. Você e seu marido precisam estar alinhados quanto a isso”, afirmou outra pessoa.

“Na minha opinião, nenhuma pessoa deve ter partes de seu corpo perfuradas até que sejam completamente capazes de lidar com os cuidados posteriores. Se os brincos de sua filha infeccionarem graças às ações da avó, então ela deverá ser a responsável por pagar os cuidados médicos da neta”, reforça uma terceira.