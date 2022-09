VÍDEO: Vaca ‘ataca’ zootecnista que gravava dancinha nas redes sociais e imagens viralizam

O zootecnista e influenciador digital Thawan Marttins viralizou ao postar um vídeo no qual aparece sendo “atacado” por uma vaca ao fazer uma dancinha nas redes sociais. Nas imagens, o acreano dança ao som da música “Pipoco”, de Ana Castela e Melody, quando um dos animais se irrita, parte para cima dele e acaba com a brincadeira (veja abaixo).

“Não dá, gente. É difícil ser artista rural, pois as ‘haters’ têm chifres. Elas são muito fortes”, disse ele no vídeo. “Que audácia dessa vaca”, continuou.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e passou a ser publicado em vários perfis, incluindo por Hugo Gloss. O sucesso foi tanto que Thawan foi convidado a participar do quadro “Famosos da Internet”, do Programa da Eliana, no SBT. A edição deve ser exibida no próximo dia 11.

Vaca invasora

Imagens de câmera de segurança de uma farmácia de Cristópolis, na Bahia, viralizaram nas redes sociais ao mostrar uma invasão inusitada: uma vaca entrou no estabelecimento e escorregou. O vídeo divulgado pelo site “Notícias da Lapa” mostra quando a atendente se assusta com a presença da visitante (veja abaixo).

O caso aconteceu na farmácia que fica na Avenida Major Claro, no centro da cidade. As imagens registraram quando a vaca entrou no local depois que um rebanho passou pela rua. Ela escorregou e ficou caída do chão por alguns minutos.

Logo depois, um homem apareceu e retirou o animal, que não se feriu, do estabelecimento. A dona da farmácia disse que a atendente se assustou, mas que a invasão da vaca não causou nenhum prejuízo financeiro.

LEIA TAMBÉM: