VÍDEO: Idosos são flagrados ‘furtando’ planta em shopping no Chile e imagens viralizaram na web

Um casal de idosos chamou atenção nas redes sociais depois que foi flagrado “furtando” uma planta em um shopping de Santiago, no Chile. Não se sabe exatamente quando as imagens foram gravadas, mas elas foram postadas em um perfil no Tik Tok e viralizaram (veja abaixo).

O vídeo mostra quando uma senhora, que estava acompanhada de um senhor, se aproxima de um vaso de plantas. Sem imaginar que estava sendo monitorada pelas câmeras de segurança, ela pega um galho da planta, coloca em uma sacola e deixa o local. O idoso que a acompanhava assistiu a toda a cena e aguardou a mulher enquanto ela cometia o “furto”.

Segundo o site peruano Trome, a planta em questão era artificial. Mesmo assim, muitos internautas deram apoio a atitude da mulher e disseram que, agora, o galhinho estaria melhor cuidado. Já teve quem se identificasse com a cena: “Eu não vou rir, por esta poderia ser eu”, disse uma internauta.

“Avós geralmente fazem isso, é por isso que geralmente tem lindos jardins”, disse outro comentário. “Eu daria risada, mas poderia ser minha mãe ou minha sogra”, destacou mais um. “Bonnie e Clyde”, comparou outra internauta, fazendo em referência ao famoso casal de criminosos dos Estados Unidos.

'Roubo' de árvore entre vizinhos virou caso de polícia

Uma mulher está vivendo uma situação dramática por conta de um de seus vizinhos. Segundo ela, o homem está ameaçando chamar a polícia e acusá-la de roubar algumas mudas de sua árvore.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua situação e pediu ajuda sobre como lidar com o vizinho, que ameaça denunciá-la à polícia.

Em seu relato, a mulher conta que, há quatro anos, ela decidiu pegar algumas mudas de salgueiro do vizinho, já que as árvores estavam “invadindo” sua propriedade e ofereciam uma boa aparência ao local.

“Nosso vizinho tem um lindo salgueiro que ultrapassa os limites da nossa propriedade. Apesar disso, eu fico feliz com a presença da árvore pois torna aquela região do jardim um espaço fresco e de sombra para minhas crianças”, conta a mulher.

“Há 4 anos eu tirei algumas mudas do salgueiro. Não pensei em pedir permissão, pois eles estavam dentro da minha propriedade e as mudas não impactaram na saúde da planta do meu vizinho”.

Recentemente, o vizinho notou as árvores e passou a acusar a mulher de ter roubado suas mudas, exigindo que as plantas sejam replantadas em sua propriedade. “Ele me disse o salgueiro foi tirado de uma árvore do jardim de sua mãe e, portanto, é propriedade da família. Disse também que entrará em contato com a polícia e com uma ação legal. Ele é louco, nunca tive muito contato com ele e agora isso”, destacou.

