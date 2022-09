Um vídeo flagrou o momento em que uma mulher invadiu o espaço de um urso-pardo para tirar uma self e o animal acabou reagindo.

No vídeo, é possível ver a mulher chegando perto do bicho e posando para um fotógrafo que está apoiado no carro.

Vídeo flagra momento em que mulher invade habitat de urso para tirar foto e animal reage; assista

O caso aconteceu na Romênia e acabou viralizando nas redes sociais, como detalhado pelo site Correio Braziliense.

Apesar do susto, tudo terminou bem. Confira registro:

Vídeo mostra momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’

Em outro registro impressionante, um vídeo flagou o momento em que um grupo de ariranhas colocou uma onça-pintada “para correr” no Pantanal Mato-grossense.

O flagrante foi registrado pelo guia de turismo Branco Arruda, de acordo com informações do site G1.

O confronto inusitado ocorreu no Parque Estadual Encontro das Águas, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço.

No vídeo, que se tornou viral nas redes, a onça caminha à margem esquerda do rio, enquanto um grupo de ariranhas tomava banho de sol.

Apesar da tentativa de se manter escondida, as ariranhas sentiram o animal predador por perto e entraram na água, começando a briga.

Ainda de acordo com as informações, o grupo reagiu de forma sincronizada, o que fez a onça desistir da investida e correr mata adentro rapidamente. Confira o registro:

Texto com informações do site G1