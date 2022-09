VÍDEO: Cachorro caramelo invadiu palco de festival no Equador e foi ovacionado pelo público

Um cachorrinho caramelo viralizou nas redes sociais depois que invadiu o palco do festival Funka Fest, realizado no Equador, no último dia 27. O vídeo mostra quando o vira-lata desfila e é ovacionado pelo público (veja abaixo). Muita gente fez confusão na web e associou as imagens ao Rock in Rio, que é realizado no Rio de Janeiro.

O vira-lata atraiu os olhares de quem participou do festival no Palácio de Cristal, na cidade de Guaiaquil. Ele andou pelo palco e logo conquistou o público presente.

Depois que o vídeo foi publicado no Twitter, as imagens viralizaram rapidamente. Internautas também aprovaram a “apresentação” do cachorrinho. “Merece todos os aplausos”, comentou um usuário. “Melhor show de todos”, disse outro.

“O vira-lata caramelo é mesmo um ícone brasileiro”, divertiu-se um terceiro, acreditando que a invasão aconteceu no Rock in Rio. Porém, trata-se de um caramelo equatoriano, o que mostra que os vira-latas fazem sucesso no mundo todo.

Cachorro ‘formando’

Amigo para todas as horas, é comum ver cachorros acompanhando humanos em diversos momentos da vida. Formatura, porém, é novidade.

A estudante mineira Isabela Yamamoto, de 29 anos, teve um convidado de honra em sua colação de grau: seu cachorro Nikko, de 8 anos. Foi por conta dele, inclusive, que ela resolveu abandonar o curso de Direito e partir para Medicina Veterinária.

“Tanto o meu trabalho com o adestramento quanto o estudo da veterinária foram decisões que eu tomei com base no meu cachorro. Por isso, queria que ele estivesse presente (na formatura), já que ele participou dessas etapas da minha vida”, explicou Isabela, em entrevista ao jornal Extra.

O vídeo de Nikko na formatura de Isabela está viralizando nas redes sociais desde a semana passada e já conta com mais de 11,7 milhões de visualizações, 1,3 milhão de curtidas e mais de 17 mil comentários (veja abaixo):

