VÍDEO: Apresentadora engoliu mosca durante telejornal no Canadá: ‘Vibrando na garganta’

Uma cena inusitada foi registrada durante a exibição de um noticiário no Global News, no Canadá. Apresentadora do telejornal, Farah Nasser falava sobre os estragos causados pelas recentes inundações no Paquistão, quando engoliu uma mosca (veja no vídeo abaixo). Ela mesma riu da situação e compartilhou as imagens no Twitter.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.



(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed — Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022

O caso aconteceu no último dia 29, quando Farah apresentava as notícias. O vídeo mostra quando ela falava e, de repente, engole o inseto. Mesmo com dificuldade, ela continuou apresentando a notícia até o fim.

“O Paquistão nunca viu um ciclo ininterrupto de monções como este. Oito semanas de chuva torrencial ininterrupta. Uma emergência nacional foi anunciada... (pausa ao engolir a mosca) foi anunciada pelo… tempo… o clima extremo é alarmante…”, disse ela, que se esforçou e continuou a apresentar a notícia.

Depois, ela mesma postou o vídeo nas redes sociais. “Compartilhando porque todos nós precisamos rir hoje em dia. Eu engoli uma mosca no ar hoje”, escreveu ela no Twitter. Logo, a postagem viralizou e já teve mais de 332 mil visualizações.

Depois, em entrevista à CNN, a apresentadora contou como se sentiu no momento em que engoliu a mosca. “Eu podia senti-la vibrando no fundo da minha garganta quando terminei”, afirmou.

E por falar em insetos...

Um inseto bem estranho está intrigando usuários das redes sociais. O bichinho parece uma nuvem de poeira, e um vídeo que circula nas redes sociais já viralizou (veja abaixo).

Matamos a sua curiosidade logo de cara: sim, o inseto existe! Trata-se do chamado Masked Hunter Nymph, em inglês, ou “caçador mascarado”, na tradução livre para o português. Na ciência, ele leva o nome de Reduvius Personatus.

O animal em questão pertencente à família dos insetos assassinos. Ele acumula pequenas partículas em si mesmo, o que faz com que seja um predador bem diferente do usual.

Vale dizer, no entanto, que a espécie não é venenosa para os humanos. Também não costuma atacar, ao menos que seja provocada. Nesse caso, o máximo que pode acontecer é um inchaço local.

