Sete pessoas da mesma família ocuparam moto na Índia; assista ao vídeo viral

Você já ouviu aquele ditado que diz “sempre cabe mais um”? Na Índia, sete pessoas de uma família levaram a máxima bem a sério e ocuparam, toda juntas, uma mesma moto.

A cena foi registrada em vídeo em Tamil Nadu e viralizou. O piloto pôs duas crianças sentadas a sua frente enquanto duas adultas se acomodaram atrás com mais duas crianças no colo.

Segurança, obviamente, não era uma preocupação. Ninguém usava capacete.

Supriya Sahu, subsecretária de Meio Ambiente, Mudança Climática e Florestas de Tamil Nadu, foi quem publicou as imagens da família na moto no Twitter. “Sem palavras”, escreveu ela.

Assista aqui:

E por falar em moto na Índia...

Uma noiva em Délhi, também na Índia, mostrou que é radical e resolveu chegar ao próprio casamento de um jeito bem diferente: pilotando uma moto.

Vaishali Chaudhary foi filmada vestida de noiva conduzindo o veículo para se encontrar com o noivo e seus convidados, de acordo com reportagem do “India Today”.

Assista ao vídeo, que viralizou nas redes sociais:

Vaishali usava uma vestimenta conhecida como lehenga e muitos adornos.

A cena rendeu elogios à noiva: “Você está deslumbrante, não consigo tirar os meus olhos de você!”, comentou um internauta no Instagram.

Outros, no entanto, criticaram a indiana, atentando para o fato de que ela não estava usando capacete, assim como a família de sete pessoas do início desta matéria.

