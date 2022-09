Rock in Rio: quem era o fã que Post Malone chamou para tocar no palco?

Post Malone e Theo Kant no Rock in Rio (Foto: Reprodução/Globoplay)

Após um show de hits e carisma no Palco Mundo do Rock in Rio, Post Malone se tornou um dos assuntos mais comentados na internet no último fim de semana. E uma curiosidade tomou o público: quem era o fã que o cantor chamou ao palco?

Para cantar “Stay”, faixa do álbum “beerbongs & bentleys”, o artista costuma sempre chamar algum fã da plateia para a performance. No Rock in Rio, Post Malone não precisou procurar muito: apesar da chuva, já tinha alguém com um cartaz levantado, pedindo para tocar a música enquanto ele cantasse.

Theo Kant é fã de Post Malone, tem 21 anos de idade e mora na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele também é cantor e está no início de sua carreira. Começou na música através da igreja, onde aprendeu a tocar.

Segundo o portal G1, ele passou a misturar rock e trap em suas músicas. Ele já tem dez canções lançadas nas plataformas de streaming, sendo “Burro demais” a mais ouvida delas.

Antes de comparecer à Cidade do Rock, Theo já tinha essa vontade de ser o fã escolhido para o momento “Stay”, conforme escreveu em sua conta no Twitter.

Sera que hoje eu toco com Post Malone? — Theo Kant (@theokantshit) September 3, 2022

“Será que hoje eu toco com Post Malone?”, perguntou-se Theo. Jogar para o universo funcionou: horas depois, ele estaria no palco do cantor. “Eu acho que você vai”, respondeu o próprio Post Malone, pelo Twitter também.

Quando saía da Cidade do Rock, Theo relatou a experiência em sua conta. “Eu não consigo acreditar, eu corro atras de oportunidade na musica há 10 anos, levando a sério tudo o que faço. Post Malone, não só é meu artista favorito como também o cara que me deu a chance do ponta pé inicial. Obrigado”, escreveu.

eu nao consigo acreditar, eu corro atras de oportunidade na musica a 10 anos. Levando a SERIO tudo o que faço, Post Malone nao so eh meu artista favorito como também o cara que me deu a chance do ponta pé inicial. Obrigado Post Malone, obrigado Rock in Rio e obrigado VOCES!!!!!!! — Theo Kant (@theokantshit) September 4, 2022

A partir daí, a vida de Theo virou de cabeça para baixo. Pelos stories, ele contou um pouco da própria história aos milhares de novos seguidores.

“Se eu pudesse contar uma história bem curta pra vocês. Tem três anos que eu solto música, que lanço música, que escrevo, penso em roteiro, a gente escreve clipe, faz as paradas. E sempre você fica pensando: ‘mano, como vai ser o dia que eu vou subir num palco de magnitude e, sei lá, de alguma forma na vida colaborar com referências? Eu nunca imaginei que ia ser dessa forma.”

Por enquanto, Theo já recebeu convites de colaboração com MC Davi e Jovem Dex.

