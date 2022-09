‘Perdeu tudo’: Inglês ganhou na loteria e, após 20 anos, voltou a ser entregador de carvão

Michael Carroll ganhou o equivalente a R$ 58 milhões na loteria do Reino Unido há 20 anos. O montante seria suficiente para lhe garantir uma vida tranquila, mas o mau uso do prêmio fez com que ele voltasse à pobreza.

Na época em que recebeu a bolada - 10 milhões de libras -, Michael tinha 19 anos de idade. Impressionado com as altas cifras na conta, ele gastou sua fortuna em drogas, álcool e bordéis. O rapaz chegava a ir para a cama com oito mulheres em uma só noite, segundo seu relato no “Daily Star”.

Algumas das festas que dava custavam cerca de R$ 300 mil, onde o que não faltavam eram orgias e entorpecentes. Não era raro ele desembolsar R$ 12 mil apenas com drogas. Em suas próprias palavras, ele começou a “cheirar o mundo”.

Michael falou abertamente sobre como o prêmio de loteria afetou sua saúde, rotulando-se como um “alcoólatra completo” e admitindo beber vodka pela manhã.

Além disso, Michael ostentava cordões e anéis de ouro e se exibia com carros esportivos.

Prêmio da loteria foi ‘pelo ralo’

A rotina desregrada consumiu riqueza do rapaz ao longo dos anos e fez com que sua esposa o deixasse.

A declaração de falência veio em 2013. Ele passou três meses em um hotel para sem-teto depois de não conseguir encontrar um emprego. Após trabalhar em uma fábrica de biscoitos e em um matadouro, o homem de 39 anos mudou-se para a Escócia em 2019 para se tornar um entregador de carvão e, desde então, vive com a ex-esposa. Hoje não tem descanso, trabalhando sete dias por semana.

Apesar de tudo o que perdeu, Michael diz que não faria nada diferente. Para ele, ganhar na loteria lhe proporcionou “os melhores anos” de sua vida. “Eu não olho para trás com nenhum arrependimento”, frisou.

