Pai ignorou a cirurgia do filho para curtir suas férias

Uma mãe ficou completamente indignada com a atitude de seu companheiro ao descobrir que o filho precisará passar por um procedimento cirúrgico. Segundo ela, ao saber da notícia o pai do menino apenas respondeu suas mensagens enviando algumas fotos de suas férias.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem feita no Mumsnet, um fórum online dedicado a troca de experiências entre pais e mães.

De forma anônima ela relata: “Ontem nosso filho teve uma fratura em seu joelho e precisou ser operado na emergência. Meu marido estava a caminho do aeroporto quando isso tudo aconteceu e liguei para ele em busca de informações sobre o plano de saúde além de contar brevemente os motivos pelo qual nosso filho seria operado”.

“Foi uma ligação rápida e apressada pois os médicos estavam comigo pedindo as informações do plano e estávamos tentando controlar a reação do meu filho, que teve uma crise de pânico ao saber da cirurgia”, revela a mulher.

“A resposta do meu marido a tudo isso foi o que me chocou. Ele só mandou uma mensagem dizendo que o lounge da classe executiva era legal”.

Ela ficou indignada!

Indignada com a atitude do marido, a mulher passou a repensar toda a situação e seu relacionamento com o pai de seu filho. “É errado eu me sentir completamente abandonada com a atitude dele”?

“Ele não fez uma pergunta sobre nosso filho e muito menos ofereceu alguma ajuda a mim! Nem sequer se ofereceu para adiar as férias e voltar para estar por perto para nós durante a cirurgia. Era uma viagem de férias e não de trabalho”, conta a mulher decepcionada.

Para os usuários do fórum, existem problemas ocultos envolvendo toda essa situação: “Eu não conseguiria viajar tranquilo sabendo que meu filho de 12 anos está internado e passando por uma cirurgia”, comentou uma pessoa.

“Seu filho vai ficar bem, desculpe começar dizendo isso, mas sinto que você precisa de alguém te lembrando disso já que seu marido não o fez. Seu marido agiu de forma egoísta e eu realmente questionaria meu relacionamento com uma pessoa que age dessa forma”, comentou outra.