Noivos foram criticados por escolher um tema ‘dark’ para seu casamento

Um casal está sendo duramente criticado por amigos e familiares depois de revelar o tema escolhido para seu casamento. Apaixonados por temas góticos e “coisas de terror”, eles optaram por transmitir essa paixão no dia em que celebrarão sua união.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a escolha do casal não foi bem recebida por familiares e amigos próximos, que afirmaram que eles estão “exagerando” na temática de seu casamento e transformando a celebração em uma “festa a fantasia”.

Desabafando no Reddit, a jovem noiva conta que ela e seu companheiro se conheceram em um baile temático de vampiros, e rapidamente descobriram compartilhar sua paixão pela temática gótica.

“Nossa casa é estilo ‘Família Addams’. Compramos uma casa abandonada que tem um estilo vitoriano e a deixamos com a nossa cara. Adoramos coisas de terror e assustadoras”, revela a noiva.

Querendo garantir que seu grande dia também transpareça seus gostos, eles optaram por se casar no Halloween, onde alocaram um castelo com tema gótico e preparam diversas surpresas para os convidados, incluindo o vestido da noiva: um suntuoso vestido de baile preto feito sob medida para a ocasião e acompanhado de uma capa de renda preta.

Amigos e familiares não se animaram com a ideia

Segundo a noiva, sua escolha não foi aprovada por todos os familiares e amigos mais próximos do casal, que não pouparam críticas a ela e ao noivo.

“Quando mostrei imagens do meu vestido todos disseram que eu estava passando dos limites e exagerando demais na temática. Disseram que eu devo optar por algo tradicional já que o meu estilo pessoal pode assustar as pessoas”, conta.

Segundo ela, o desejo de um casamento temático é algo que veio desde sempre com o casal e eles se surpreenderam quando alguns amigos afirmaram que se ela manter o tema, eles não participarão do casamento.

“Eu disse a eles que não precisam vir se não quiserem, mas não vou mudar o tema e nem as minhas opiniões sobre o meu casamento! Sou errada em pensar dessa forma?”, questiona a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela e o noivo são os responsáveis pelas escolhas e devem fazer o que agradar a eles: “O dia de vocês é sobre vocês e não sobre eles. Eu inclusive adoraria ir a esse casamento! Estou com um pouco de inveja, aproveite seu dia”.

“Eu me casei um dia antes do Halloween e queria um casamento à fantasia, mas meus pais me ameaçaram e afirmaram que iam retirar o apoio financeiro se eu não mudasse para algo mais tradicional. Foi apenas um casamento normal e do qual me arrependo 20 anos depois. Faça o que você deseja e você se lembrará disso com carinho para todo o sempre”, finalizou outra pessoa.