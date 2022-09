Mãe foi criticada por usar o carro para colocar os filhos para dormir

Uma mãe ficou revoltada quando recebeu uma carta de seu vizinho a criticando de forma agressiva depois de perceber que ela utiliza o próprio carro para conseguir colocar os filhos para dormir.

Conforme a publicação, realizada pela mulher nas redes sociais e compartilhada pelo The Mirror, a reclamação foi feita por meio de uma carta, entregue diretamente a ela pelo vizinho. No longo texto, é possível ler:

“Eu gosto que eu não seja o único dos vizinhos a passar por sua casa algumas vezes por dia e observar que você está dentro do seu carro com um de seus filhos. Geralmente você coloca o carro em funcionamento por diversos períodos de tempo enquanto está no interior dele e, mesmo entendendo que você use esse artifício para fazer seu filho dormir, sei que você também entende o dano que está causando ao meio ambiente”.

Após a breve introdução, o texto continua com o vizinho afirmando que ela deveria ter uma “maior preocupação com o meio ambiente” pouco tempo antes de duvidar da dedicação e do cuidado que a mãe tem para com seus filhos.

“É inaceitável ter um veículo como o seu rodando por aí horas e horas diariamente sem um bom motivo para isso. Se você se importasse com seus filhos, se importaria também com o ambiente em que eles vivem e não somente com seu conforto a curto prazo”.

Ela ficou indignada.

Após continuar criticando a mulher, o homem afirma que é inaceitável um pai ou uma mãe colocar o filho dentro de um carro em funcionamento para fazer a criança dormir.

“Criei três filhos e nunca precisei fazer isso para colocá-los para dormir. Entendo que não é fácil ser mãe e pai, mas tomar atalhos que vão danificar o planeta não é uma forma aceitável de minimizar o desconforto que é fazer uma criança dormir”, afirma o homem.

Irritado, ele ainda assinou a carta informando que fez o pedido por se “importar com o planeta e com o futuro”.

Irritada, a mulher compartilhou a carta em uma publicação ameaçando a atitude do vizinho. “Nos últimos seis anos não tivemos sequer uma única noite de sono contínuo! Fazemos o que precisamos fazer para conseguir ter um pequeno descanso”, explica a mulher.

Desesperada ela ainda explica que seus filhos adormecem facilmente no carro e permanecem assim por aproximadamente 1 hora, acordando assim que o veículo é desligado e reforça que, diferente do que diz o vizinho, não utiliza o carro desta forma diariamente, mas sim somente nos dias em que os filhos não vão à creche.