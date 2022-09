Homem ‘expulsa’ namorada do quarto após sentir-se incomodado e recebe apoio na internet

Através do usuário u/cyberlife2022 no Reddit, um homem relatou ter se incomodado com a atitude da namorada, resultando em um pedido para ela deixar o cômodo da casa. “Ela é professora, então não trabalhou no verão e nós moramos apenas em um pequeno apartamento de um quarto”, escreveu ele nesta quarta-feira (31).

No início, a namorada dormia no quarto enquanto ele ficava trabalhando na sala. Contudo, as coisas começaram a mudar quando a mulher passou a frequentar o ambiente trazendo distrações ao rapaz.

“Recentemente, ela tem entrado na sala de estar e ligado a TV quando estou trabalhando, o que tem me distraído”, disse ele.

“Eu disse que vou me mudar para o quarto para trabalhar se ela quiser ficar lá. [Minha namorada] perguntou se é porque eu não queria passar tempo com ela etc., então expliquei sobre estar ocupado e só preciso terminar meu trabalho”, continuou.

Atitude contínua

Mesmo explicando a necessidade de um espaço silencioso, as coisas não mudaram muito no ambiente. Segundo o autor do relato, a mulher voltou para o local onde o rapaz estava mesmo depois de ter combinado o espaço. Ele pediu para que a namorada saísse do quarto quando ela começou a assistir vídeos no celular, causando-lhe distração.

“Ela então começou a falar novamente sobre como eu não quero passar tempo com ela. Fiquei irritado e apenas disse que não tenho tempo para isso e preciso do quarto para mim, além de precisar sair porque não pode continuar indo para lá e para cá sempre que fica entediada. Preciso terminar meu trabalho”, finalizou o relato.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem se sente incomodado com namorada e pede para ela se retirar de seu quarto; entenda”

Apoio na internet

Os comentários mais votados na plataforma compartilham da mesma situação de distração enfrentada pelo rapaz, ao trabalhar no modelo home office.

“Esse é o problema de trabalhar em casa, as pessoas se concentram no lar e esquecem o trabalho. Minha família me liga constantemente durante o meu dia de trabalho porque eu trabalho em casa em tempo integral e me pede para fazer coisas. Isso me deixa louco”, escreveu um internauta.

Em apoio ao autor do desabafo, outro usuário registrou:

“Eu diria assim a [sua namorada]: ‘Isso não tem nada a ver com não querer passar um tempo com você! Você gostaria que eu fosse à sua sala de aula no meio da sua aula de matemática e me sentasse ao seu lado para assistir vídeos no meu telefone enquanto você estava dando sua aula?’. Ela não parece ter nenhuma consciência sobre o fato de que ela está literalmente interrompendo seu dia de trabalho, então talvez explique calma e racionalmente a ela esse fato. Boa sorte!”, escreveu.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.