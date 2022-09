Gata e rato viraram melhores amigos e viralizaram nas redes sociais: ‘Não estava com fome o suficiente’

Uma amizade inusitada chamou a atenção de internautas nos últimos dias: a de uma gata e um rato.

O caso foi registrado em Thornbury, na Inglaterra. A tutora da gatinha Misty compartilhou a imagem dos dois rivais naturais comendo lado a lado, na maior paz.

A inglesa disse estar desconfiada que Misty seja vegana e pacifista. “Ponho comida, e ela traz o amigo”, contou ela, de acordo com reportagem do “Metro UK”.

Segundo o site, a tutora e o marido tinham outra gata, Molly, que era caçadora de roedores. Com sua morte, Misty foi adotada, mas não seguiu o legado de Molly.

A felina diverte sua família e toda a vizinhança com seu jeitinho único. “Ela não estava com fome o suficiente para comer o rato, então ela pode ter pensado que era alguém com quem pudesse brincar”, disse a tutora.

E por falar em bichinhos...

Um cachorro caramelo viralizou nas redes sociais depois que invadiu o palco do festival Funka Fest, realizado no Equador, no último dia 27. O vídeo mostra quando o vira-lata desfila e é ovacionado pelo público. Muita gente fez confusão na web e associou as imagens ao Rock in Rio.

Assista:

O vira-lata atraiu os olhares de quem participou do festival no Palácio de Cristal, na cidade de Guaiaquil. Ele andou pelo palco e logo conquistou o público presente.

Depois que o vídeo foi publicado no Twitter, as imagens viralizaram rapidamente. Internautas também aprovaram a “apresentação” do cachorrinho. “Merece todos os aplausos”, comentou um usuário. “Melhor show de todos”, disse outro.

