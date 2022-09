Ela não gostou de saber que o ex foi convidado para o casamento de seu irmão

Uma mulher está se sentindo completamente desrespeitada pelo próprio irmão depois de descobrir que ele decidiu convidar seu ex-marido para comparecer ao seu casamento. Segundo seu relato, ela e o marido se divorciaram recentemente depois que ela “perdeu o interesse” no companheiro.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, de 29 anos, terminou seu relacionamento no ano passado após se apaixonar pelo seu atual companheiro. No entanto, seu irmão permaneceu amigo de seu ex-marido e não pensou duas vezes antes de convidá-lo para seu casamento.

Postando no Reddit ela conta: “Meu irmão, Mark, se casa no final do ano e recentemente descobri que meu ex-marido, John, foi convidado para a ocasião”.

“Fiquei revoltada com a falta de consideração dele e questionei seus motivos para convidá-lo, ao que ele respondeu que John é seu amigo e que se eu me sentir desconfortável com a presença dele não devo ir ao casamento”, conta a mulher.

Ela não recebeu apoio algum!

Magoada com a situação, a mulher tentou buscar apoio no Reddit, mas seu pedido de ajuda e suporte não deu certo, pois ela foi duramente criticada pelos usuários da plataforma.

Após alegar estar se sentindo “desrespeitada” pelo irmão ter “escolhido um amigo ao invés de sua própria irmã”, ela foi informada que suas ações passadas podem ter provocado a reação do homem.

“Você traiu e trocou o melhor amigo dele por outra pessoa e ainda esperou que ele abandonasse o amigo e convidasse seu parceiro? De onde você tirou a ideia de que tem algum direito sobre a escolha dele? Você tem que agradecer por ter sido convidada”, comentou uma pessoa.

“Você só foi convidada por ser a irmã do noivo, ele não precisava fazer isso e provavelmente também não concordou com sua traição”, comentou uma segunda.

Um terceiro usuário finalizou: “Você realmente esperava receber um convite para o seu parceiro sendo que seu ex-marido é amigo íntimo do seu irmão? Você está delirando se acha que tem direito de exigir isso”.