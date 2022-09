Ela ficou enfurecida ao ser forçada a dormir na mesma hora que seus sogros

Uma mulher está sendo duramente criticada por seu companheiro depois de decidir dormir antes que seus sogros. Segundo relato, ele afirmou que ela não deveria ter ido para a cama até que todo o restante da família, que os está hospedando, se retirasse para dormir.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história no fórum online Mumsnet, onde desabafou com os demais usuários da plataforma e pediu conselhos sobre como lidar com a situação.

De forma anônima ela conta que ficou chocada com a atitude de seus sogros diante de seu “comportamento rude” durante uma visita à casa deles. Cansada, a mulher pediu licença para ir para a cama às 3 da manhã e teve sua decisão criticada pelos sogros, e pelo seu companheiro, que afirmaram que ela deveria ir se deitar somente quando os anfitriões quisessem.

“Eu passei o final de semana na casa dos meus sogros e ficamos acordados até tarde conversando na cozinha. Eles estavam conversando alegremente e eu fiquei mexendo no meu celular pois estava extremamente cansada. Decidi me levantar e me despedir de meu companheiro afirmando que eu ia me deitar por estar cansada, isso era 3 da manhã”, conta mulher.

Ela foi criticada por sua atitude

Cansada, a mulher se retirou e foi para o quarto onde em 10 minutos recebeu a visita de seu companheiro: “Ele disse que minha atitude foi rude e que eu deveria ter ficado acordada até eles decidirem ir para a cama”, conta.

“Estou sendo irracional por pensar que não fui rude e que, na verdade, rude é manter alguém acordado até que você esteja pronto para dormir?”, questiona a mulher.

Rapidamente, algumas pessoas se manifestaram em sua defesa afirmando que seu companheiro, e os pais dele, é que foram rudes.

“Se você tivesse acordado às 21h eu poderia entender o ponto de vista dele, pois a maioria das pessoas prefere continuar socializando até pouco depois desse horário, mas às 3 da manhã é obvio que você precisa descansar e dormir”.

Para alguns usuários, os pais de seu companheiro podem ter se ofendido com a forma como ela se despediu antes de ir para a cama, mas ela rapidamente reforçou que não foi esse o caso: “Aparentemente foi o fato de eu ter isso para a cama, pois ficamos hospedados no quarto deles já que não tem um quarto de hóspedes na casa”.

“Meu companheiro também disse que se ele estivesse na minha casa, com minha família até tarde da noite ele nunca faria o que eu fiz pois seria rude fazer isso já que aparentemente ele estaria ‘tratando minha casa como sendo a dele’”, finalizou a mulher.