Ela acusou o ex de ‘trocar’ o filho ao nomear um novo bebê com nome parecido.

Uma mãe ficou revoltada com a atitude do ex-marido que decidiu “substituir” seu filho mais velho pelo filho recém-nascido de seu novo relacionamento. Segundo ela, o homem optou por nomear o filho mais novo com um nome “extremamente parecido” ao do mais velho.

Irritada, a mulher contou sua história no Mumsnet e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. Ela revela que ficou completamente irritada não só com a atitude do ex-marido, mas também com a forma como ele se relaciona com o filho mais velho.

De forma anônima, a mulher relata que é mãe de um filho de 11 anos, Barnaby, fruto de seu relacionamento com o ex-marido. “Apesar do meu ex não ser próximo do filho, os pais dele são e ocasionalmente ele passa alguns dias na casa de seus avós”.

Desta forma, o responsável por desempenhar o papel de pai do menino é seu atual companheiro, que o conheceu quando tinha apenas 5 anos. “Ele está na vida do meu filho a maior parte do tempo e é a quem meu filho chama de pai”.

A situação piorou quando ela soube o nome do filho mais novo de seu ex

Segundo seu relato, as coisas começaram a desandar quando ela descobriu que seu ex-marido seria pai novamente: “Ele está em um relacionamento há 2 anos e pouco falei com ele ou sua companheira pois sempre que vou levar Barnaby até a casa dele ou dos avós, eles nunca estão”.

“Descobri pelo meu filho que ele seria pai novamente e quando liguei para saber quando ele traria meu filho para casa ele disse que sua companheira havia acabado de dar à luz ao filho Barney”.

“Na mesma hora eu perguntei por que ele decidiu nomear o filho com o apelido de seu filho mais velho e ele disse que nem sequer reparou nisso, mas que não se importaria em mudar pois sua companheira ama o nome”, conta a mulher.

Indignada, ela comenta achar errada a decisão do companheiro pois ele está inconscientemente “substituindo” o filho mais velho pelo mais novo. “O que posso fazer quanto a isso? Devo apenas confirmar para meu filho que ele foi basicamente ‘trocado’ pelo pai?”.

Para os usuários do Mumsnet ela não tem muita saída em relação a essa situação: “Seu ex e a companheira dele são idiotas completos! Isso é completamente insano”.

“Infelizmente você não pode fazer nada quanto ao nome, tente evitar tocar no assunto com seu filho e seja o mais neutra possível. Talvez tentar amenizar a situação tratando isso como ‘nome de irmãos’ possa te ajudar”, comentou uma pessoa.

“É completamente estranha a atitude dele, mas não há nada que você possa fazer. Tente dizer ao seu filho que foi apenas um nome que eles gostaram e que não tem relação com o nome dele”, sugeriu outra.