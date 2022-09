Criativa, professora de matemática distribui figurinhas do álbum da Copa a alunos e viraliza

A professora de matemática Je Lindsay viralizou nas redes sociais ao entregar figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2022 a seus alunos para incentivá-los a tirar boas notas.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a educadora de Santo André, em São Paulo, mostrou que está devolvendo as provas corrigidas com os adesivos tão desejados.

Assista à postagem, que fez sucesso na web:

A quantidade e os tipo de figurinhas variam justamente de acordo com a nota obtida pelo aluno. Quanto mais alta, mais stickers anexados.

A ideia de premiar com figurinhas

A professora contou que criou a estratégia para aproximar os estudantes de sua disciplina, normalmente vista com maus olhos. “Desde que foram lançados o álbum da Copa e as figurinhas está sendo uma febre entre todos os alunos. Todo mundo só fala disso, todo mundo só quer trocar [as figurinhas]. Aí eu tentei trazer isso para o meu lado. Pensei em um jeito de incentivar pela matemática, porque, normalmente, os alunos têm um ranço que só Jesus. Eu aproveitei o prazer de ter as figurinhas e apliquei isso na matemática em vários projetos na minha cabeça, e um deles foi o das notas”, disse em entrevista ao “UOL”.

Na opinião da Je, o incentivo com as figurinhas é mais do que válido. “Se o aluno não gosta ou tem dificuldade, ele, pelo menos, tenta simpatizar comigo e um pouco com o conteúdo, para ver se ele abre mais pra aceitar [a matemática]. Então eu sempre tenho umas ideias malucas. Já desenvolvi vários jogos mais divertidos pra ajudar: teve torta na cara, Uno, até jogando com o Naruto, para deixar a matemática mais leve.”

A educadora explicou ainda que se dependesse de seu salário como professora, ela não conseguiria colocar a ideia em prática. Vale dizer que, neste ano, um pacotinho com cinco figurinhas está saindo por R$ 4. No entanto, ela conta com uma renda extra como influenciadora digital. Seu conteúdo está relacionado à matemática e a estratégias de ensino e aprendizado. Já são mais de 912 mil seguidores, somando suas conta no Instagram e Tik Tok.

