Bandido disfarçado de policial algemou vítima e roubou seu carro

Um bandido se disfarçou de policial civil e roubou o carro de um homem na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o portal de notícias “UOL”, o criminoso estava vestido de preto e chegou a algemar a vítima.

As autoridades descobriram que o suspeito é um ex-funcionário do MetrôRio. Sua identidade, contudo, não foi revelada.

Em nota enviada à reportagem do site, a assessoria de imprensa do MetrôRio disse que o tal homem não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa.

O caso é investigado por uma equipe da 34ª Delegacia de Polícia (Bangu). De acordo com a polícia, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

E por falar em carro...

Uma mãe ficou revoltada quando recebeu uma carta de seu vizinho a criticando depois de perceber que ela utiliza o próprio carro para conseguir colocar os filhos para dormir.

Conforme a publicação, realizada pela mulher nas redes sociais e compartilhada pelo “The Mirror”, a reclamação foi feita por meio de uma carta, entregue diretamente a ela pelo vizinho. No longo texto, é possível ler:

“Eu gosto que eu não seja o único dos vizinhos a passar por sua casa algumas vezes por dia e observar que você está dentro do seu carro com um de seus filhos. Geralmente você coloca o carro em funcionamento por diversos períodos de tempo enquanto está no interior dele e, mesmo entendendo que você use esse artifício para fazer seu filho dormir, sei que você também entende o dano que está causando ao meio ambiente”.

Após a breve introdução, o texto continua com o vizinho afirmando que ela deveria ter uma “maior preocupação com o meio ambiente”.

“É inaceitável ter um veículo como o seu rodando por aí horas e horas diariamente sem um bom motivo para isso. Se você se importasse com seus filhos, se importaria também com o ambiente em que eles vivem e não somente com seu conforto a curto prazo”.

